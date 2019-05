Nach Trump-Provokationen US-Demokraten diskutieren offener über Amtsenthebungsverfahren

Eigentlich hatte Nancy Pelosi, als Sprecherin des Repräsentantenhauses die Leitfigur der US-Demokraten, für Besonnenheit im Umgang mit Donald Trump gebeten: Sie fürchtet, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten, Impeachment genannt, zu früh scheitern könnte und den Demokraten bei den Wahlen im November kommenden Jahres schaden könnte. Zusammen mit einer Mehrheit ihrer Partei hält Pelosi es zurzeit noch für die bessere Idee, die durch die Midterm-Wahlen neu gewonnene Mehrheit im Parlament dazu zu nutzen, Trump mit Untersuchungen im Kongress zu belegen und so ein klareres Bild über mögliche Rechtsüberschreitungen des Republikaners zu bekommen.

Doch in der Partei regt sich Unmut über diese Strategie, zumal sie von Trump in zunehmend unverschämter Weise blockiert wird. Viele Demokraten fühlen sich vom US-Präsidenten provoziert. Im Raum stehen die Untersuchungsergebnisse des Sonderermittlers Robert Mueller, der nicht ausschloss, dass Trump in der Aufklärung mutmaßlicher russischer Manipulationen der Präsidentschaftswahl 2016 die Justiz behindert haben könnte. Justizminister William Barr ist am Mittwoch zu einer Anhörung über den Mueller-Report in den US-Senat geladen - Mueller hatte sich über Barrs Zusammenfassung seines Berichts beschwert, Kontext und Inhalt seien nicht vollständig erfasst worden.

Zusätzlich wehrt sich Trump zusammen mit seiner Familie derzeit juristisch gegen das Begehren des Kongresses, seine Steuer- und Finanzunterlagen einsehen zu dürfen. Anfang der Woche klagte er gegen ein entsprechendes Auskunftsgesuch, das auch seine Geschäfte mit der Deutschen Bank betrifft. Die Demokraten sehen aber gerade in Trumps Finanzen einen möglichen Schlüssel, um gegen den ehemaligen Immobilienmogul im Weißen Haus vorzugehen. Das Anliegen zweier Ausschüsse des Abgeordnetenhauses sei nicht gerechtfertigt und verfolge lediglich politische Absichten, heißt es denn auch in der Klageschrift der Trumps, die am 29. April bei einem Bezirksgericht in New York eingereicht wurde.

Joshua Roberts / Reuters Donald Trump und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen könnte

Trump, seine Söhne Donald jr. und Eric sowie Tochter Ivanka argumentieren, es würden Unterlagen über eine Reihe von Tochter- und Muttergesellschaften verlangt, die mit dem Verdacht einer ausländischen Einflussnahme auf die US-Wahlen in keinem Zusammenhang stünden. Die Herausgabe von Finanz- und Steuerunterlagen von hohen Amtsträgern hat in den USA jedoch eine lange Tradition. Die meisten Kandidaten veröffentlichen ihre Steuerunterlagen bereits im Wahlkampf. Trump lehnte das allerdings beharrlich ab. Er argumentierte, er könne seine Steuerunterlagen nicht veröffentlichen, weil diese Gegenstand einer Steuerprüfung seien. Dieses Argument gilt jedoch nach Darstellung von Experten als nicht stichhaltig.

Umfassender als alles, was seit Watergate passiert ist?

Genau in dieser Verweigerung Trumps, sich der Aufsicht des Parlaments zu unterstellen, sehen einige US-Demokraten eine grobe Amtsverletzung. Und vielleicht den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: "Da gibt es all diese Ströme und Bäche der Vergehen und Verstöße, die in einen größeren Fluß zu münden scheinen - Impeachment", sagte der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin, ein ehemaliger Verfassungsrechtler aus Maryland, der auch Mitglied des Justiz-Ausschusses ist, der "New York Times". Es gebe nichts, womit man erklären könne, warum sich die Exekutive gegen so ziemlich jede gesetzmäßige Forderung des US-Kongresses wehre, so Raskin, der sich gegenüber einem Amtsenthebungsverfahren offen gibt: "Die Missachtung Präsident Trumps gegenüber dem Kongress ist weitaus umfassender, als alles, was der Kongress seit der Watergate-Zeit erlebt hat", sagte Raskin. Die Watergate-Affäre führte 1974 zum bisher einzigen erfolgreichen Impeachment eines amtierenden US-Präsidenten, Richard Nixon.

Auch der Abgeordnete Gerald E. Connolly aus Virginia, verliert die Geduld mit Trump: "Einige meiner Kollegen nehmen das alles nicht ernst genug", zitiert ihn die "New York Times", es gebe inzwischen genug Beweise für eine Missachtung des Kongresses, und das drücke Demokraten wie ihn in die Richtung eines Amtsenthebungsverfahrens. Auch aus dem so genannten Black Caucus, dem Afroamerikaner-Verbund innerhalb des Kongresses, erhöht sich der Druck: Abgeordneter Al Green aus Texas habe sich bereits für eine interne parlamentarische Abstimmung über die Impeachment-Frage ausgesprochen, so die "Times".

Im engeren Umfeld Nancy Pelosis ist man jedoch überzeugt, dass die Provokationen Teil einer Strategie des Trump-Teams sei, die Demokraten zu einem Fehler zu verleiten. Pelosi mahnt zur Vorsicht. Sie will erst noch tiefer in die Ergebnisse des Mueller-Reports eindringen. Der Kongress fordert vom Justizministerium die Herausgabe des kompletten Berichts ohne die Schwärzungen und Einschränkungen der Veröffentlichung vom 18. April.

Nebenbei versucht sie, mit Trump vernünftige Politik zu machen: "Wir haben zwar unsere Schwierigkeiten in anderen Bereichen, aber wir können, können, können darüber nicht die Bedürfnisse des amerikanischen Volks ignorieren", sagte die Repräsentantenhaus-Sprecherin nach einem Treffen mit Trump, bei dem sie sich mit dem Präsidenten über die Verabschiedung eines lange blockierten Infrastrukturgesetzes einigte.

Aber der Druck aus den eigenen Reihen wächst: "Wenn wir sie mit all dem davonkommen lassen, was haben wir dann noch?", fragte der Abgeordnete Elijah E. Cummings, Vorsitzender des Aufsichts- und Reform-Ausschusses in der "New York Times": "Wenn einem Präsident erlaubt wird, jegliche Information vorzuenthalten oder jegliche Person davon abzuhalten, vor dem Kongress auszusagen, auf welchem Pfad befinden wir uns dann? Das ist hier doch die Frage. Ich glaube, wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um an ihn heranzukommen", so Cummings.