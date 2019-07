Die Großrazzien sind vorerst ausgeblieben, stattdessen gab es nur ein paar vereinzelte Zugriffe. So wurde eine Familie in Chicago festgenommen, aber kurz darauf wieder freigelassen. Drei weitere Aktionen in New York blieben sogar ganz erfolglos.

Und damit ist die erneute Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Tausende Einwanderer auf einen Schlag zu deportieren, am Wochenende weitgehend verpufft. Wie schon im Juni.

Ihren Zweck erfüllte sie trotzdem: Allein die Drohung von Razzien reichte aus, um viele Migranten in Angst und Schrecken zu versetzen - und Trumps Stammwählerschaft noch weiter auf ihn einzuschwören

"Das ist rein psychologisch", sagte der Politologe Roberto Suro der "Los Angeles Times". "Das eine Publikum soll glauben, dass irgendwas passiert. Und das andere soll sich zu Tode fürchten."

Trump kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Seinen ersten Wahlkampf begann er 2015 mit einer kalkulierten Tirade gegen Einwanderer aus Mexiko. Jetzt setzt er auf einen noch offeneren, unverblümteren Rassismus - um seine weiße Basis zu binden und sich so 2020 eine zweite Amtszeit zu sichern.

Dazu gehört nicht nur die wiederholte Panikmache durch angedrohte Massendeportationen. Sondern auch gezielte Provokation wie am Sonntag seine rassistischen Tweets gegen dunkelhäutige Demokratinnen, die an seine "Birther"-Kampagne gegen Barack Obama erinnerten - sowie die Dämonisierung und Entmenschlichung von Ausländern in den Lagern an der US-Südgrenze.

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Juli 2019

Es kommt ans Licht, was lange im Dunkeln blieb

"Making America white again": So formulierte Nancy Pelosi, die demokratische Repräsentantenhaussprecherin, Trumps Ziel, in Anlehnung an seinen Wahlslogan "Make America Great Again".

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again.



Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14. Juli 2019

Rassismus statt Integration: Damit trifft Trump tatsächlich einen Nerv, zumindest bei einem Teil der US-Wähler - er zerrt ans Licht, was lange im Dunkeln blieb.

Nichts Neues für Trump. Doch die sich überschlagenden Schlagzeilen vom Wochenende offenbaren, wie die Lage eskaliert. Diese Dynamik versucht Trump bis zur Wahl voranzutreiben - indem er, so das Magazin "New Republic", "diejenigen terrorisiert, die von seinen Anhängern gehasst werden, damit die ihn weiter lieben". An einer tatsächlichen Lösung des komplexen Migrantenproblems ist er nicht interessiert.

Sein Desinteresse zeigte sich von Anfang an - an der unerfüllbaren Forderung nach einer 3000-Kilometer-Mauer, an seinem gebrochenen Versprechen, die Kinder illegaler Einwanderer einzubürgern, an seiner Sabotage aller ernsthaften Verhandlungen mit den Demokraten.

Und jetzt an den Großrazzien, die keine waren.

Nach offiziellen Angaben sollten bei den Deportationen rund 2000 Personen, die gerichtliche Abschiebungsbescheide ignoriert hätten, einkassiert werden. Diese en masse auszuweisen gilt aber als kaum machbar. Zumal die landesweiten Aktionen auch Familien mit Kindern beträfen - und nicht nur, so Trump, erwachsene "Kriminelle".

Auf rein politische Motive deutet zudem hin, dass die Razzien hauptsächlich in Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York und San Francisco stattfinden sollten. Bis auf Miami haben alle diese Großstädte demokratische Bürgermeister.

Verängstige Migranten verschanzen sich daheim

Trumps Vorbild ist die kontroverse "Operation Wetback", bei der Präsident Dwight Eisenhower, ein Republikaner, 1954/55 mehr als eine Millionen Einwanderer aus Mexiko zurück über die Grenze schaffen ließ. Die nach einem rassistischen Schimpfwort benannte Aktion pries Trump schon im letzten Wahlkampf.

Allein seine Idee einer Wiederholung war effektiv. Noch nie habe er "so viel Furcht" erlebt, sagte der demokratische Senator Dick Durbin am Sonntag im Network CBS. Trump stifte bewusst "Chaos", kritisierte Houstons Polizeichef Art Acevedo, der selbst aus Kuba stammt, im Sender CNN: Manche Migrantenkinder gingen gar nicht mehr zur Schule, aus Angst, dass unterdessen ihre Eltern deportiert würden.

Berichten zufolge versteckten sich viele Einwanderer, verbunkerten sich mit Proviant, sagten Ausflüge und Reisen ab oder erschienen nicht zur Arbeit. In mehreren Städten gab es Proteste unter Beteiligung von Kommunalpolitikern. Kirchen boten Zuflucht an, solidarische Nachbarschaftswachen organisierten sich, die Bürgerrechtsorganisation ACLU verbreitete Flugblätter mit Tipps, wie sich Beamte der berüchtigten US-Einwanderungspolizei ICE legal abwimmeln ließen:

niemanden ins Haus lassen

nichts unterschreiben

stets nach einem Haftbefehl fragen

alles mit der Handykamera dokumentieren

Vielleicht auch deshalb verliefen die Razzien erneut im Sande. Die meisten Großstädte meldeten bis zur Nacht keine Festnahmen. Die Pläne, so war zu hören, seien "in letzter Minute" geändert worden, weil die Medien die Einwanderer vorgewarnt hätten - dabei war es Trump, der sie als erster gewarnt hatte.

Ruhe haben sie trotzdem nicht. Nachdem ein ICE-Beamter vergeblich Einlass in ein Haus in Brooklyn verlangt habe, soll er gedroht haben: "Wir kommen wieder."