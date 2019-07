Donald Trump und die Todesstrafe "Der ultimative Preis"

Daniel Lee sitzt seit 20 Jahren in der Todeszelle. Als Mitglied einer Neonazi-Gruppe soll er 1996 die Familie eines Waffenhändlers in Arkansas ermordet haben, darunter ein achtjähriges Mädchen. Ein US-Bundesgericht verurteilte ihn zum Tode, nachdem mehrere Bekannte gegen ihn ausgesagt hatten.

Für Lee schien daraus zuletzt eine lebenslange Haft zu werden: Aufgrund mehrerer verpfuschter Vollstreckungen per Giftspritze setzte US-Präsident Barack Obama 2014 alle geplanten Hinrichtungen auf Bundesebene unbefristet aus, um die Methoden überprüfen zu lassen. Von einer Abschaffung sah er wegen des politischen Widerstands aber ab, und 2015 hielt auch der Supreme Court die Todesstrafe aufrecht.

Weshalb Lee nun doch noch hingerichtet werden soll.

Denn US-Justizminister Bill Barr hob das Moratorium am Donnerstag auf - und Lee steht als erster auf der Liste. Exekutionsdatum: 9. Dezember. Ihm sollen in kurzer Folge drei Todeskandidaten pro Woche folgen, nur unterbrochen von der Weihnachtspause.

Hinrichtungen seit 1976

Trotz aller Proteste und Debatten hält die US-Regierung als einziges westliches Land nicht nur weiter an der Todesstrafe fest, sondern treibt sie sogar voran. Auch wenn sich die öffentliche Meinung wandelt und immer mehr Bundesstaaten Hinrichtungen abschaffen - von ganz oben kommt nun wieder ein deutlich anderes Signal.

Obamas Nachfolger Donald Trump ist schließlich ein Fan der Todesstrafe. Schon 1989 forderte er als Privatmann die Hinrichtung von vier Afroamerikanern und einem Latino, die wegen einer Vergewaltigung im Central Park verurteilt worden waren - zu Unrecht, wie sich später herausstellte.

Gern preist Trump andere Staatschefs wie Chinas Präsidenten Xi Jinping für die staatlich sanktionierte Tötung von Straftätern. Dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, der Kriminelle und Drogenkranke außergerichtlich umbringen lässt, attestierte er eine "unglaubliche Leistung" - und ließ nach Dutertes Vorbild die Todesstrafe für Drogen- und Opioiddealer in den USA prüfen.

AP/dpa Auf der Hinrichtungsliste: Boston-Attentäter Dschochar Zarnajew

Mörder sollten "den ultimativen Preis zahlen", schwor Trump voriges Jahr nach dem Terroranschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh. "Wir müssen die Todesstrafe wieder einführen."

Dabei wurde sie ja nie wirklich abgeschafft. Zwar ist es inzwischen 16 Jahre her, dass die US-Regierung zuletzt jemanden hingerichtet hat. In den Bundesgefängnissen warten bis heute aber 61 Mörder - und eine Mörderin - weiter auf ihr letztes Mahl. Fünf wurden während des Moratoriums verurteilt, darunter Dschochar Zarnajew, der Boston-Marathon-Attentäter. Trumps Justizministerium zog die Schraube sogar noch einmal an und forderte schon seit 2017 vor Gericht wieder mehr Todesstrafen.

Auch sonst wird in den USA weiter hingerichtet. In den 29 Staaten, die das unabhängig vom zentralen Justizsystem noch zulassen, sitzen zurzeit mehr als 2600 Verurteilte in den Todestrakten. Seit 1999 ist die Zahl der vollstreckten Urteile zwar stetig gesunken, stieg in den letzten zwei Jahren aber wieder leicht an.

Die Ungleichheit der Gesellschaft spiegelt sich auch hier wider. Die Delinquenten sind zu je 42 Prozent Weiße und Afroamerikaner, obwohl letzte Gruppe nur 13 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Studien zufolge werden afroamerikanische Angeklagte drei Mal häufiger zum Tode verurteilt als weiße Angeklagte. Nach Angaben der Aktivistengruppe Innocence Project wurden zudem in den vergangenen 30 Jahren 20 Todeskandidaten aufgrund neuer DNA-Beweise nachträglich freigesprochen - meist Afroamerikaner.

Trotzdem bleiben die Kritiker in der Minderheit. 2018 waren nach einer Pew-Umfrage nur 39 Prozent der Amerikaner gegen die Todesstrafe. 54 Prozent unterstützten sie - fünf Prozentpunkte mehr als 2016, als es erstmals weniger als 50 Prozent waren. Zufall oder nicht: Diese Kehrtwende zugunsten der Todesstrafe begann nach Trumps Wahlsieg.

Wie bei allem sind die Amerikaner auch bei diesem Thema politisch tief gespalten. 59 Prozent der Demokraten lehnen die Todesstrafe ab, aber 77 Prozent der Republikaner - und 73 Prozent der frommen weißen Evangelikalen - sind dafür.

Sprich: Trumps Basis. Dass der Präsident die bundesgerichtlichen Fälle jetzt "reaktiviert", ist als weiterer Schritt zu verstehen, seine Stammwähler zu binden. Schließlich fanden 22 der 25 US-Hinrichtungen 2018 in den Südstaaten statt, den Republikaner-Hochburgen - allen voran Texas, wo 13 Männer totgespritzt wurden.

AP Mit Hilfe eines Tierbetäubungsmittels: Todespritsche in Ohio

Justizminister Barr ignorierte die landesweite Kluft. "Das Ministerium hält den Rechtsstaat aufrecht", erklärte er. "Das schulden wir den Opfern und ihren Familien."

Die Prüfung der Giftcocktails - die zu stundenlangen Todeskämpfen geführt hatten - sei abgeschlossen, schrieb Barr. Bundeshenker würden fortan nur noch ein einziges Medikament namens Pentobarbital einsetzen. Dieses Betäubungsmittel, das sonst oft mit anderen Mitteln kombiniert wird, dient auch der Einschläferung von Tieren.

So können alle Hinrichtungen nun weitergehen. Nach Daniel Lee soll Lezmond Mitchell als erster US-Ureinwohner auf die Todespritsche. Termine wurden auch für Wesley Purkey, Alfred Bourgeois und Dustin Lee Honken gesetzt. Alle wurden für Morde an Kindern verurteilt.