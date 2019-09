Es war eines der vielen Versprechen, die Donald Trump im Wahlkampf 2016 gemacht und dann gebrochen hat. Natürlich werde er seine Steuererklärung bald herausgeben, so der Kandidat für das Weiße Haus damals. Er habe schließlich nichts zu verbergen, sondern vielmehr nur Erfolge vorzuweisen. Doch auf die versprochene Veröffentlichung wartet die Öffentlichkeit bis heute.

Nun jedoch könnten zumindest die Ermittler der Staatsanwaltschaft in Manhattan schon bald einen Einblick in die privaten und geschäftlichen Finanzen des Präsidenten erhalten. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, verlangten die Ermittler von der Firma Mazars USA, die sich um Trumps Steuerbelange kümmert, die Herausgabe. Es geht dabei um die Erklärungen aus acht Jahren, zurück bis ins Jahr 2011.

Unter anderem die "New York Times" beruft sich dabei auf mehrere Personen, die mit den Abläufen vertraut sind. Offenbar wurde die Forderung bereits Ende August übermittelt. Anlass sind neue Ermittlungen rund um die Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellerin Stormy Daniels, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll.

Allzu schnell werden die Papiere wohl nicht öffentlich werden

Über Trumps damaligen Anwalt Michael Cohen sollen 130.000 US-Dollar an Daniels geflossen sein, damit diese die angebliche Affäre im Wahlkampf geheim hält. Trump selbst bestreitet die Vorwürfe, Cohen erhielt wegen Verstoßes gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz eine dreijährige Haftstrafe.

Die Frage, die Manhattans Staatsanwalt Cyrus Vance Jr. nun mit Hilfe der Steuerpapiere beantworten will: Haben die Rückzahlungen an Cohen durch die Trump-Organisation gegen Gesetze verstoßen? Etwa, indem sie fälschlich als Ausgaben für Rechtsberatung klassifiziert waren? Mazars USA hat laut der Nachrichtenagentur AP erklärt, dass man umfänglich kooperieren, aber keine Details über Klienten an die Öffentlichkeit geben werde.

Selbst wenn die Staatsanwaltschaft die brisanten Papiere erhalten sollte, werden diese dadurch jedoch nicht automatisch auch öffentlich einsehbar. Das wäre erst der Fall, wenn sie als Beweis in einem Strafprozess vorgelegt würden.