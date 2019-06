Trump zum Streit mit Iran "Sie können sich Zeit lassen"

Donald Trump gibt sich bei der Lösung des Atomkonflikts mit Iran plötzlich entspannt. "Wir haben viel Zeit. Es gibt keine Eile, sie können sich Zeit lassen", sagte der US-Präsident am Rande eines bilateralen Treffens beim G20-Gipfel in Osaka mit Indiens Präsidenten Narendra Modi. "Es gibt absolut keinen Zeitdruck." Er hoffe, dass der Konflikt sich letztlich beilegen lasse.

Nach am Mittwoch hatte Trump gedroht, sollte es zu einem Krieg mit Iran kommen, dann werde dieser "nicht lange dauern". In einigen Bereichen könne dies auch die "Auslöschung" bedeuten.

Iran hatte vergangene Woche eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen, die seinen Luftraum über dem Golf von Oman verletzt haben soll. Der Vorfall brachte die beiden Länder an den Rand eines Krieges. Erst in letzter Minute stoppte der US-Präsident einen Vergeltungsangriff. Die Spannungen zwischen beiden Ländern haben seit dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran 2018 drastisch zugenommen.

Die Partner des Atomabkommens mit Iran beraten am Freitag in Wien erneut darüber, wie ein Scheitern der Vereinbarung abgewendet werden kann. Zentraler Punkt der Beratungen dürfte die Enttäuschung Teherans über die wirtschaftlichen Beziehungen und fehlende Umsetzung von Zusagen sein. Spitzendiplomaten aus Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland kommen gegen Mittag mit Irans Vizeaußenminister Abbas Araghchi zusammen.

Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen nannte das Vorgehen von Trump im Streit mit Iran riskant. Teheran im Atomkonflikt mit Nachdruck an den Verhandlungstisch bringen zu wollen, könne zwar Erfolg haben, sagte Fogh Rasmussen der Deutschen Presse-Agentur. Es bestehe aber das Risiko, dass das Ganze in einem offenen Konflikt münde. Die USA hätten auch Druck ausüben können, ohne aus dem internationalen Atomabkommen auszusteigen. Oberstes Ziel müsse bleiben, dass der Iran niemals eine Atomwaffe entwickeln könne. "Wenn der Iran eine Atomwaffe erlangt, würde das ein sehr gefährliches Wettrüsten in der Region in Gang setzen."