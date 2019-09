"Der Präsident muss zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand steht über dem Gesetz." Mit diesen Worten hat die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, begründet: Die US-Demokraten leiten erste konkrete Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump ein. Hintergrund ist die sogenannte Ukraine-Affäre.

Die Ankündigung Pelosis sorgt in den USA für enormes Aufsehen; sowohl bei den Befürwortern eines Amtsenthebungsverfahren als auch bei den Gegnern.

Donald Trump selbst war einer der ersten, der sich nach Pelosis kurzer Rede zu Wort meldete. Er bezeichnete das Vorgehen der Demokraten als "Hexenjagd-Müll" und warf ihnen vor, einen erfolgreichen Tag "absichtlich" ruiniert zu haben. "So schlecht für unser Land!", twitterte Trump. Nur Minuten später folgten noch vier weitere Tweets, in denen er die Demokraten kritisierte.

PRESIDENTIAL HARASSMENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, warf Pelosi vor, sie könne nicht einseitig entscheiden, was passiere. "Sie spricht nicht für Amerika." Für die Demokraten gehe es ausschließlich um Politisches und nicht um Fakten, erklärte McCarthy außerdem.

Die Demokraten könnten gegen Trumps politische Erfolge nicht ankommen, schrieb Trumps Wahlkampfchef Brad Parscale auf Twitter. Mit ihrer "fehlgeleiteten Impeachment-Strategie" hätten sie dem Präsidenten nun "offiziell den Weg für einen haushohen Sieg geebnet".

Trumps Anwalt Rudolph Giuliani sagte, Pelosi habe ihr Vorhaben nicht schlüssig erklären können. "In Kürze werden sie die Korruption feststellen, die die Demokraten und ihre Medien vertuschen", schrieb er und ergänzte noch das Wort "China", ohne näher darauf einzugehen.

Natürlich bekam Pelosi aber auch viel Zuspruch. "Wir werden den Fakten weiter nachgehen und ihnen folgen, wo immer sie hinführen", erklärte Steny Hoyer, der demokratische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus. Letztlich könne das auch ein Amtsenthebungsverfahren bedeuten.

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Cory Booker begrüßte Pelosis Ankündigung, Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. "Es ist unser einziger verbleibender Weg, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit genüge getan wird."

Der frühere Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci, gab sich auf Twitter sicher: "Er ist weg. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit und der Verhandlungen. Donald Trump ist erledigt."

Warum die Chancen auf einen Erfolg der Demokraten gering sind

In den Reihen der Demokraten gibt es schon seit Langem Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump - vor allem wegen der sogenannten Russlandaffäre. Angesichts der neuen Vorwürfe rund um die Ukraine sprachen sich zuletzt immer mehr demokratische Abgeordnete dafür aus, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in Gang zu setzen. US-Medien bezifferten die Zahl der Befürworter zuletzt auf mehr als 180.

Ein sogenanntes Impeachment könnte nach Untersuchungen und einer Identifizierung von bestimmten Anklagepunkten zwar mit der Mehrheit der Demokraten im Abgeordnetenhaus angestrengt werden. Nötig wären dafür mindestens 218 Stimmen in der Kammer, in der die Demokraten eine Mehrheit von 235 der 435 Sitze haben. Die Entscheidung über eine tatsächliche Amtsenthebung läge aber im Senat, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben. Die Chancen, dass die Demokraten mit ihrem Vorhaben Erfolg haben, sind also gering. Mehr Fakten zu dem Impeachment-Verfahren in den USA lesen Sie hier.