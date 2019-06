Trumps neue Wahlkampf-Taktik Mal fies, mal nett

Wenn Donald Trump Interviews gewährt, dann gibt es für ihn in der Regel nur eine Adresse: den konservativen Sender Fox News. Da kann er sich einer wohlwollenden Befragung sicher sein.

Doch im Moment ist im Hause Trump einiges anders. Der US-Präsident spricht plötzlich auch wieder exklusiv mit Reportern und TV-Sendern, die er sonst gerne als "Fake News" oder "Feinde des Volkes" beschimpft.

Gerade erst konnte der links-liberale Journalist Chuck Todd vom Trump-kritischen Sender NBC den Präsidenten im Weißen Haus interviewen. Todd, den Trump einst als Hurensohn ("son of a bitch") bezeichnet hat, durfte fragen, was er wollte. Trump antwortete ungewohnt höflich und geduldig.

#MTP EXCLUSIVE: President Donald Trump tells @chucktodd that impeachment is a “very unfair thing.” Tune in this Sunday to watch the full interview. #IfItsSunday pic.twitter.com/zH2OshGWQW — Meet the Press (@MeetThePress) 21. Juni 2019

Kurz zuvor hatte Trump bereits dem ABC-Journalisten und früheren Pressesprecher von Bill Clinton, George Stephanopoulos, exklusiven Zugang gewährt. Der Präsident ließ den Reporter in seiner Limousine mitfahren, plauderte mit ihm über das Leben im Weißen Haus. Am Ende nannte er Stephanopoulos sogar noch einen "netten Kerl". Sonst verspottet er den ABC-Mann wegen seiner geringen Körpergröße als "Little George".

ONE-ON-ONE: @GStephanopoulos has an exclusive @ABC interview with President Trump, discussing everything from why Trump is unhappy about the latest 2020 polling to ongoing questions about the Special Counsel's Russia investigation. https://t.co/YaQlQ5Pmfp pic.twitter.com/nTRwJvxeH0 — World News Tonight (@ABCWorldNews) 12. Juni 2019

Trumps neue Offenheit gegenüber kritischen Medien kommt nicht von Ungefähr: Er steht unter Druck, ihm droht bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr eine Niederlage. Es gibt praktisch keine Umfrage, in der er momentan im direkten Vergleich nicht um viele Prozentpunkte hinter möglichen demokratischen Herausforderern wie Joe Biden oder Elizabeth Warren zurückliegt.

Immer deutlicher wird, dass sich viele Wähler und Wählerinnen aus der klassischen Mitte der Gesellschaft, die sogenannten Independents, von Trump abwenden. Sein ganzer Stil, seine spalterische und zum Teil chaotische Politik schreckt ab.

Wenn Trump bei der Wahl 2020 eine Chance haben will, muss er diesen Trend bald stoppen. Für den heraufziehenden Wahlkampf scheint er deshalb eine neue Doppelstrategie zu testen. Er ist mal fies, mal nett.

Trumps harte Seite

Seiner treuen Basis bietet er mit den typischen Twitter-Pöbeleien und mit seinen großen Auftritten im Land weiterhin "Trump pur": Da wettert er gegen Migranten und gegen die Demokraten, die angeblich in den USA den "Sozialismus" einführen wollten. Natürlich zieht er auch in gewohnter Form über seine Konkurrenten her, etwa, wenn er Joe Biden als "Schlafmütze" und "Dummkopf" verspottet. Oder er macht sich über die Journalistin Jean Carroll lustig, die ihn beschuldigt, sie vor 20 Jahren vergewaltigt zu haben: "Sie ist nicht mein Typ."

Trumps weichere Seite

Doch zugleich wendet sich Trump erstmals seit langer Zeit wieder gezielt an die Zuschauer jenseits der Blase von Fox News. Plötzlich zeigt er gelegentlich eine weichere, fast schon zahme Seite, ganz offensichtlich, um seinen Stand bei Wählern der Mitte zu verbessern.

Manchmal ist der neue Kuschel-Trump kaum mehr wiederzuerkennen: Im Interview mit NBC tat Trump so, als hielte er die Trennung von Einwandererfamilien an der Grenze zu Mexiko durch die US-Behörden selbst auch für eine ganz schlimme Sache. Die Praxis, Eltern von ihren Kindern zu trennen, sei unter Präsident Barack Obama eingeführt worden. "Ich habe das beendet", erklärte er. Eine kühne Behauptung, denn in Wahrheit wurde die "Null-Toleranz-Politik" an der Grenze erst von seiner Regierung eingeführt.

Und so geht das weiter: Völlig überraschend stoppte Trump eine für Anfang der Woche geplante Großrazzia der Ausländerbehörden, bei der in mehreren US-Städten Migranten festgesetzt werden sollten, um sie abzuschieben. Dies sei als Zeichen des guten Willens gedacht, um mit den Demokraten über einen Kompromiss zur Einwanderungspolitik ins Gespräch zu kommen, verkündete Trump ungewohnt freundlich.

Auch Trumps Entscheidung, in letzter Minute einen Angriff auf Iran abzublasen, passt in dieses Bild: Zufrieden stellte der Präsident fest, dass er dafür über die Parteigrenzen hinweg reichlich Zuspruch bekam, sogar von Demokraten. Trump weiß nur zu genau, dass nicht nur seine Wähler, sondern mit ihnen auch viele andere Amerikaner seit den Einsätzen im Irak und in Afghanistan kriegsmüde sind. Einen neuen Waffengang des US-Militärs würde Trumps Beliebtheitswerte wohl noch weiter in den Keller rauschen lassen. So verzichtet er einstweilen auf militärische Gewalt und verschärft lieber die Sanktionen gegen die Mullahs in Teheran.

Gegenüber den Interviewern der links-liberalen Medien gibt sich der Präsident regelrecht sanftmütig, wenn es um den Einsatz des Militärs geht. Statt verbal mit dem Säbel zu rasseln, erklärt er lieber andere indirekt zu Kriegstreibern, zum Beispiel seinen eigenen Sicherheitsberater John Bolton: "John Bolton ist ein absoluter Falke", sagte Trump bei NBC. "Wenn es nur nach ihm ginge, würde er sich mit der ganzen Welt gleichzeitig anlegen."

Nikki Haley statt Mike Pence?

Dass viele Wähler der politischen Mitte mit Trump ein Problem haben, dämmert wohl inzwischen auch so manchem seiner Unterstützer. Im Trump-treuen "Wall Street Journal" von Medienzar Rupert Murdoch machte ein Kolumnist dem Präsident in dieser Woche einen überraschenden Vorschlag: Trump sollte doch für die Wahl im kommenden Jahr den stramm-konservativen Vizepräsidenten Mike Pence durch die eher moderate Republikanerin Nikki Haley ersetzen. Nur so könne er vor allem viele Wählerinnen aus den Vororten der großen Städte zurückgewinnen, heißt es in der Zeitung.

Ob sich Trump an diesen und andere Ratschläge halten wird, darf indes bezweifelt werden. Schon in der Vergangenheit folgte der Instinktpolitiker bekanntlich nur einer einzigen Expertenmeinung in Sachen Wahlkampf - seiner eigenen.

So ist denn auch völlig offen, ob Trumps neuer Kuschelkurs gegenüber moderaten Medien und Wählern anhalten wird. Ähnlich wie jetzt gab es bereits im Wahlkampf 2016 Phasen, in denen er versuchte, freundlichere Töne anzuschlagen.

Sie waren selten von langer Dauer.