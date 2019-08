Antisemitische Stereotype Trump unterstellt jüdischen Wählern der Demokraten Illoyalität

US-Präsident Donald Trump, der sich selbst als Freund der jüdischen US-Bevölkerung bezeichnet, hat sich eines antisemitischen Stereotyps bedient: Er warf Juden, welche die Demokraten wählten, vor, "entweder völlig fehlinformiert" oder "sehr illoyal" zu sein.

Trump hatte sich am Dienstag zur Entscheidung der israelischen Regierung geäußert, den beiden muslimischen demokratischen Kongressabgeordneten Ilhan Omar und Rashida Tlaib die Einreise zu verweigern. Trump verband dies mit einer Attacke gegen die demokratische Partei und ihre Unterstützer jüdischen Glaubens: "Ich denke, dass alle jüdischen Personen, die für einen Demokraten stimmen, entweder eine totale Wissenslücke oder große Illoyalität beweisen."

Trump machte keine detailliertere Aussage darüber, was er mit der Illoyalität jüdischer Wähler meine. Kritiker warfen ihm vor, seine Sprache bediene sich einer klassischen antisemitischen Verleumdung: Demnach hätten Juden angeblich eine "Doppel-Loyalität" - nämlich sowohl zu ihrer Religionsgemeinschaft als auch zu ihrem Heimatland. Oder aber zum Staat Israel und zu einem weiteren Staat, in dem sie leben. Das antisemitische Klischee wurde in der Nazizeit aber auch schon davor genutzt, um Juden als nicht vertrauenswürdig zu diskreditieren.

Für die Jüdisch-Demokratische Vereinigung, einem Zusammenschluss von jüdischen Anhängern der US-Demokraten, ist die Aussage Trumps "nur ein weiterer Beweis dafür, dass Trump Antisemitismus politisiert und als Wahlkampfmittel einsetzt". In einer Zeit in der judenfeindliche Zwischenfälle zunehmen, "weil der Präsident weißem Nationalismus Vorschub leistet", wiederhole er antisemitische Klischee.

Trumps Kommentar folgte auf eine kontroverse Debatte um die Entscheidung des israelischen Regierungschefs Benhamin Netanyahu, einen Israel-Besuch der demokratischen Kongressabgeordneten Omar und Tlaib nicht stattzugeben. Beide Politikerinnen hatten in der Vergangenheit Israels Politik im Bezug auf Palästina kritisiert.