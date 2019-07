Nach seinen Twitter-Attacken auf mehrere Demokratinnen aus dem US-Kongress hat US-Präsident Donald Trump nachgelegt. "Wenn es ihnen hier nicht gefällt, dann können sie gehen", sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. "Sie hassen unser Land", sagte er. "Sie beschweren sich die ganze Zeit." Und er wiederholte seine Forderung: Wenn sie hier nicht glücklich seien, sollten sie die USA eben verlassen.

Trump verwies explizit auf frühere Äußerungen der Abgeordneten Ilhar Omar. Der Präsident warf ihr und ihren Parteikolleginnen vor, sie verbreiteten antisemitische Positionen, Hass gegen Israel und Preisungen für Feinde der USA. Wenn sich die Demokraten wirklich um diese Leute versammeln wollten, werde das für die Partei böse ausgehen.

Am vergangenen Sonntag hatte Trump in einem Tweet mehrere Demokratinnen aus dem Repräsentantenhaus dazu aufgefordert, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzugehen und die Probleme dort zu lösen, statt den USA gute Ratschläge zu geben.

Trump "is t die Krise"

Der Präsident nannte keine Namen, meinte aber offenbar eine Gruppe junger und aufstrebender Abgeordneter im Repräsentantenhaus, darunter Omar. Dazu gehören auch Alexandria Ocasio-Cortez (ein Portrait lesen Sie hier), Rashida Tlaib und Ayanna Pressley, die in den USA geboren wurden, Omar in Somalia.

Die Demokratinnen hatten empört auf die Tweets von Trump reagiert. Tlaib nannte den US-Präsidenten bei Twitter "gesetzlos" und einen "kompletten Versager". "Er ist die Krise. Seine gefährliche Ideologie ist die Krise. Er muss seines Amtes enthoben werden." Pressley twitterte "SO sieht Rassismus aus".

Auf die Frage, ob er darüber besorgt sei, dass viele Menschen diese Äußerungen als rassistisch betrachteten, sagte Trump: "Das besorgt mich nicht, weil die Leute mir zustimmen."

Trump schlägt auch Gegenwind aus der eigenen Partei entgegen. Die republikanische Senatorin Susan Collins forderte Trump auf, seine Twitter-Attacke zurückzunehmen. Sie sei zwar nicht einverstanden mit den politischen Ansichten der linken Abgeordneten, aber "der Tweet des Präsidenten, dass manche Kongressabgeordneten dahin zurückkehren sollten 'wo sie herkommen', war völlig unangebracht und sollte zurückgenommen werden", erklärte die Senatorin des Bundesstaats Maine.