Ein zwei Jahre altes, neu verfremdetes Foto von Donald Trump sorgt für Aufsehen, weil der US-Präsident es jetzt bei Twitter teilte.

Das Originalfoto zeigt Trump, wie er 2017 bei einer Zeremonie im Weißen Haus den US-Armeearzt James C. McCloughan mit der "Medal of Honour" ehrt, der höchsten militärischen Auszeichnung der amerikanischen Regierung. Die Medaille wird dem Empfänger mit einem blauen Band um den Hals gelegt.

Auf dem verfremdete Foto, das die rechte Website "The Daily Wire" jetzt verbreitete, ist statt des Militärs ein Hund zu sehen, genauer: der Hund Conan, der eingesetzt wurde, als eine US-Spezialeinheit in der Nacht zum vergangenen Sonntag das Versteck des Islamistenführers al-Baghdadi im Irak erstürmte und diesen tötete. Trump "ehrt" auf dem manipulierten Foto den Hund.

Donald J. Trump/ Twitter "American Hero", schrieb Donald Trump zu diesem Foto auf Twitter

Dieses verfälschte Foto teilte der US-Präsident auf Twitter per Retweet, mit dem Kommentar "sehr niedlich".

Trump war für sein Verhalten im Zusammenhang mit der Tötung Baghdadis scharf kritisiert worden. Ex-Militärs erklärten, der Präsident habe bei der Pressekonferenz zu viele Details über die Aktion verraten, andere Kommentatoren störten sich an der Häme, mit der Trump den Zugriff auf den Chef der IS-Terrormiliz und dessen letzte Minuten schilderte. Seine Verweise auf den Hund wurden als geradezu bizarr empfunden: "Unser 'K9', wie sie ihn nennen, ich nenne ihn einen Hund. Ein wunderschöner Hund - ein talentierter Hund - wurde verletzt und zurück geholt", so Trump am Sonntag.

Alex Brandon/ AP Das Originalbild: Donald Trump verleiht James McCloughan die Tapferkeitsmedaille

Dass Trump sich wie immer auch an dieser Kritik nicht stört, zeigt auch die Reaktion auf die Hundemontage. Während er auf kritische Berichterstattung mit dem Schlachtruf "Fake News" reagiert, ist die schmeichlerische Bestätigung seiner Hunde-Begeisterung hochwillkommen.

Der echte Conan werde kommende Woche den Nahen Osten verlassen, teilte Trump auf Twitter mit. Ziel des Vierbeiners: das Weiße Haus.