Fragwürdige Geographiekenntnisse Trump verspricht Mauer in Colorado - fernab der Grenze zu Mexiko

In einer Rede hat US-Präsident Donald Trump erneut für den Bau einer Mauer zu Mexiko geworben. Doch mit seiner Ankündigung, dass sie auch an der Grenze von Colorado verlaufen werde, zog er Häme auf sich: Denn der Bundesstaat liegt fernab der Grenze zum Nachbarland.

Bei seinem Auftritt in Pittsburgh sprach Trump zunächst über den Bundesstaat New Mexico, der an der Grenze zu Mexiko liegt und an den Colorado nördlich angrenzt. "Wissen Sie, warum wir New Mexico gewinnen werden? Weil sie Sicherheit an ihrer Grenze wollen", sagte der Präsident.

"Und wir bauen eine Mauer an der Grenze von New Mexico, und wir bauen eine Mauer in Colorado", so Trump weiter. Es werde eine große Mauer, die wirklich funktioniere.

President Trump: "We're building a wall on the border of New Mexico and we're building a wall in Colorado."



RELATED: Colorado governor mocks Trump for saying he's building wall there https://t.co/b50QZOgZwY pic.twitter.com/jatOelp1df — The Hill (@thehill) October 24, 2019

Die Reaktionen in sozialen Netzwerken folgten prompt: Der demokratische Senator Patrick Leahy veröffentlichte im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Bild einer US-Karte mit einer mit Filzstift eingezeichneten Grenze zu Mexiko, die auch um New Mexico und damit an Colorado entlang führt. Das "New" in New Mexico ist durchgestrichen.

Der demokratische Gouverneur von Colorado, Jared Polis, äußerte sich ebenfalls auf Twitter. "Das ist peinlich... Colorado grenzt nicht an Mexiko. Gut, dass Colorado jetzt einen kostenlosen Ganztagskindergarten anbietet, damit unsere Kinder die Grundlagen der Geographie lernen können."

Well this is awkward ...Colorado doesn’t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku — Jared Polis (@GovofCO) October 23, 2019

Inzwischen reagierte Trump per Tweet auf seine eigene Aussage: Er bezeichnete sie als Scherz. Er habe damit gemeint, dass auch die Menschen in Colorado von dem Bau profitieren würden.

(Kiddingly) We’re building a Wall in Colorado”(then stated, “we’re not building a Wall in Kansas but they get the benefit of the Wall we’re building on the Border”) refered to people in the very packed auditorium, from Colorado & Kansas, getting the benefit of the Border Wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019

Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen ist eines der zentralen Wahlversprechen von Trump. Der Präsident will damit illegale Einwanderung stoppen. Über die Finanzierung des höchst umstrittenen Projekts gab es heftige Auseinandersetzungen mit dem Kongress, der die Mittel nicht bewilligen wollte.