Umfragen zur US-Wahl Icon: Spiegel Plus "Die Zahl der Unentschiedenen ist deutlich niedriger"

Vor der Präsidentschaftswahl 2016 lag Hillary Clinton in den meisten Umfragen vor Donald Trump – und verlor am Ende doch. Hier erklärt der Meinungsforscher Christopher Borick, was dieses Mal anders ist.