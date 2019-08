Zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Biarritz wirkte Donald Trump nicht mehr wie der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern wie ein Tourismus-Lobbyist. Sowohl im Anschluss an ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch auf der abschließenden Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warb er für ein Hotel.

Der 73-Jährige erzählte von einem möglichen Ort für den nächsten G7-Gipfel in den USA im Jahr 2020. Trump sprach sich für ein Resort nahe Miami aus. Er lobte die Nähe zum Flughafen ("fünf Minuten mit dem Auto"), die Größe ("enorm"), die Region ("großartig"), die Gebäude ("prächtig"), die Konferenzräume und Restaurants ("unglaublich"), die Ballsäle ("unter den größten und besten in Florida"). Sein Team habe sich zwölf Standorte angesehen, aber nichts gefunden, das mit der besagten Unterkunft auch nur annähernd mithalten könnte.

Das Problem: Der Golfklub, von der Trump sprach, war das Trump National Doral Miami. Es gehört dem US-Präsidenten selbst.

Diskussionen um einen Interessenkonflikt zwischen seinem Amt als Präsident und seiner Arbeit als Unternehmer begleiten Trump seit dem Beginn seiner Präsidentschaft. Er betont zwar, er habe das Tagesgeschäft an seine Söhne Donald Junior und Eric abgegeben - und dass ihn die Präsidentschaft privat angeblich drei bis fünf Milliarden US-Dollar koste (2,7 bis 4,5 Milliarden Euro). Aber Trump ist nach wie vor Eigentümer zahlreicher Immobilien, die er auch als Präsident immer und immer wieder besucht.

Eine neue Dimension

Im Juni meldete die "Washington Post" Trumps 126. Reise als Präsident zu einer seiner Unterkünfte. Das sind im Durchschnitt mehr als vier Besuche seiner Hotels oder Golfklubs pro Monat. Laut einer Analyse der US-Zeitung haben die privaten Unternehmen Trumps mindestens 1,6 Millionen US-Dollar (etwa 1,44 Millionen Euro) durch republikanische Wahlkampfveranstaltungen und Reisen von Bundesbeamten eingenommen.

Der jüngste Vorstoß aber erreicht eine neue Dimension. Denn ein G7-Treffen in einem Trump-Resort wäre nicht nur Werbung auf der Weltbühne für die privaten Geschäfte des Gastgebers. Ausländische Spitzendelegationen wären dann auch gezwungen, Steuergelder an ein privates Unternehmen des US-Präsidenten zu zahlen.

Andrew Harnik/AP Angela Merkel und Donald Trump: Der US-Präsident kündigte einen Deutschland-Besuch an

Dabei verbietet es die amerikanische Verfassung einem US-Präsidenten, Einkünfte von ausländischen Regierungen zu beziehen. Mehrfach wurde Trump schon wegen dieser Klausel verklagt, bisher ohne Erfolg. Trumps Verteidigung: Die Regel verbiete ausschließlich Bestechung, nicht aber normale Geschäfte.

2012, als Russland noch dabei war, trafen sich die Staats- und Regierungschefs der G8 zuletzt in den USA. Damals fand der Gipfel in Camp David in Maryland statt, auf einer Anlage der Regierung. 2004 hatten sich die G8 auf Sea Island in Georgia in einem Hotel getroffen.

"Eines der ungeheuerlichsten Beispiele für Korruption"

Unklar ist, ob die Frage nach einem Ort für den Gipfel im nächsten Jahr schon abschließend geklärt ist. Trump sagt: nein. Aber kurz nach dem Treffen in Frankreich veröffentlichtet das Weiße Haus einen Tweet, der wie eine Bestätigung klang: Darin hieß es, Trump habe in Frankreich die Location für den nächsten G7-Gipfel mitgeteilt. Und die Werberede des Präsidenten ist dort auch noch mal zu sehen.

President @realDonaldTrump shares the location of the next @G7 summit, hosted by the United States! pic.twitter.com/CMtHG2Dump — The White House (@WhiteHouse) 26. August 2019

Trumps Ausführungen sorgten schnell für Kritik. Der Demokrat Ron Wyden, ein hochrangiges Mitglied des Finanzausschusses, sagte in einem schriftlichen Statement, der G7-Gipfel dürfe "unter keinen Umständen" in Trumps Resort in Dural abgehalten werden. Das wäre "eines der ungeheuerlichsten Beispiele für Korruption und Geschäfte mit sich selbst" in einer Präsidentschaft, in der es bereits viele solcher Fälle gebe. Verbündete dazu aufzufordern, im eigenen Hotel Geld auszugeben, wäre eine "Beleidigung" für die übrigen Staats- und Regierungschefs der G7.

Auch Jordan Libowitz von der Anti-Korruptions-Organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew) machte Trump schwere Vorwürfe: Der Präsident nutze die amerikanische Außenpolitik öffentlich aus, um sein eigenes schwächelndes Unternehmen aufzupäppeln, sagte er Vox. Tatsächlich sind Einnahmen des Resorts laut der Washington Post in den vergangenen zwei Jahren stark gefallen.

Will Trump sein Resort mit dem Treffen also tatsächlich retten? Er selbst dementiert das. "Ich will kein Geld verdienen. Es interessiert mich nicht, Geld zu verdienen", sagte er. Er glaube auch gar nicht, dass er finanziell von einem G7-Gipfel in seinem Hotel profitieren werde. Wie genau er das begründet, führte der US-Präsident allerdings nicht aus.