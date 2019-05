US-Präsident Donald Trump hat betont, keinen Regimewechsel in Iran anzustreben. "Wir blicken nicht auf einen Regimewechsel, das möchte ich klarmachen", sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Tokio. "Ich will Iran nicht schaden." Sein Ziel sei es lediglich zu verhindern, dass Iran in den Besitz von Atomwaffen gelange.

Zuvor hatte Trump sich grundsätzlich zu Gesprächen mit Iran bereit erklärt. "Ich denke, dass Iran gerne reden würde, und wenn Iran gerne reden würde, würden wir auch gerne reden", sagte Trump. "Wir werden sehen, was passiert", fügte Trump hinzu und verwies darauf, dass Abe "sehr eng mit der Führung Irans" sei.

Japan ist bereit, in dem Konflikt zu vermitteln. "Wir möchten alles tun, was wir können", sagte Abe. Die Spannungen müssten gedämpft werden. Japan unterhält ein verhältnismäßig gutes Verhältnis zu Teheran.

Vor Kurzem hatte Trump Iran noch mit Vernichtung gedroht. Die US-Regierung warnte seit dem Ausstieg Irans aus dem Atom-Abkommen wiederholt vor einer akuten "Bedrohung" für ihre Truppen in der Region. Nach Angaben von Regierungsvertretern in Washington soll diese Gefahr von irakischen Milizen ausgehen, die von den iranischen Revolutionsgarden befehligt würden.

Am Freitag verkündete die US-Regierung schließlich, weitere 1500 Soldaten in das Gebiet zu entsenden. Trump warf der iranischen Führung erneut vor, "Terror auf der ganzen Welt" zu verbreiten. Zuvor hatte die US-Regierung schon den Abzug aller nicht dringend benötigten Diplomaten aus dem Irak angeordnet - auch das eine Reaktion auf den Konflikt mit Iran.

Der Forderungskatalog der Amerikaner ist lang: Iran soll nicht nur sofort die massive Einmischung in regionale Konflikte wie im Jemen oder in Syrien beenden, sondern auch der Entwicklung von ballistischen Raketensystemen abschwören. Ziel sei es, dass sich Iran endlich wie eine "normale Nation" verhalte, sagte US-Außenminister Mike Pompeo.