Donald Trump US-Präsident bittet um Unterstützung für seinen Ex-Sprecher bei TV-Tanzshow

Die Entscheidung des US-Präsidenten, Truppen des Landes aus Syrien abzuziehen und damit den Weg für eine türkische Militäroffensive freizumachen, hat die Region in einen Krieg gestürzt. Am Montag gab es eine Sitzung der EU-Außenminister, die darüber berieten, Waffenlieferungen an die Türkei einzustellen.

Zudem wird befürchtet, dass es zu einem Wiederstarken der islamistischen Miliz IS kommt - Gefangene der Miliz kommen nun aus von bislang kurdischen Kräften bewachten Lagern frei.

Donald Trump handelte dies wie üblich auf Twitter ab, er machte in einem Tweet die Kurden für die Freilassung der IS-Anhänger verantwortlich. Kurz darauf twitterte der mächtigste Politiker der westlichen Welt, um seinem umstrittenen Ex-Sprecher Sean Spicer zu unterstützen, der am Abend in einer TV-Show auftreten wird.

"Stimmt heute Abend für den guten Mann Sean Spicer bei 'Dancing With The Stars'", rief der US-Präsident seine knapp 66 Millionen Twitter-Follower auf. "Er war immer gut zu uns!"

Spicer war der erste Pressesprecher Trumps. Er erlangte spontane Bekanntheit, als er falsche Angaben Trumps zu Zuschauerzahlen bei dessen Vereidigung bekräftigte.

Syrische Regierung schickt Truppen an die Grenze

Derweil bleibt die Situation in Syrien angespannt: Inzwischen hat die syrische Regierung auf Bitten der kurdischen Autonomieverwaltung Truppen an die türkische Grenze geschickt. Die Kurden hatten unter Führung der Partei der Demokratischen Union (PYD) seit 2012 eine eigene Verwaltung mit eigenen Schulen und Sicherheitskräften aufgebaut. Assad duldete dies, da sich die Kurden nicht am Kampf der Rebellen beteiligten. Die Türkei will aber schon lange gegen die kurdische Autonomie vorgehen, da die YPG eng verbunden ist mit den Rebellen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Türkei.

International stößt der türkische Angriff weiter auf scharfe Kritik. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) warnte bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg, wenn ein Dialog mit der Türkei keinen Erfolg habe, "wird man sich auch weitere Maßnahmen vorbehalten müssen". Frankreich hat sich bereits für EU-Sanktionen ausgesprochen, während Schweden und Italien ein EU-weites Waffenembargo gegen die Türkei forderten. Dazu kam es nach einem Treffen der EU-Außenminister am Montag aber vorerst nicht.