US-Präsident Donald Trump muss einen neuen Kandidaten für die Koordinierung der Nachrichtendienste suchen. Der republikanische Abgeordnete John Ratcliffe werde im Kongress bleiben, kündigte Trump auf Twitter an.

Er machte eine "unfaire" Berichterstattung über Ratcliffe in den Medien für die Entscheidung verantwortlich. Er werde bald einen neuen Kandidaten für den Posten des Director of National Intelligence (DNI) ernennen, kündigte der Präsident an - eventuell noch am Montag. Er habe bereits eine Liste mit drei Namen erstellt.

Trump hatte am Sonntag den Rücktritt des Amtsinhabers Dan Coats für Mitte August angekündigt und Ratcliffe als Nachfolger vorgeschlagen.

Der DNI koordiniert die 17 zivilen und militärischen Geheimdienste der USA. Die Ernennung muss vom Senat bestätigt werden.

Die Hintergründe zum Abgang von Dan Coats lesen Sie hier.