Nach dem Massaker in El Paso mit 22 Toten ermittelt die Polizei im US-Bundesstaat Texas wegen Mordes und eines Hassverbrechens. Auch die deutsche Bundesanwaltschaft hat nun Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, wie eine Sprecherin bestätigte. Das werde in diesen Fällen immer so gehandhabt, wenn es deutsche Opfer gebe. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Das Auswärtige Amt hatte am Dienstag bestätigt, dass sich unter den Toten auch ein deutscher Staatsbürger befindet. Zunächst war unklar, ob es sich um einen in den USA lebenden Deutschen oder einen Urlauber handelte.

Am Samstag hatte ein Mann in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso 22 Menschen erschossen, weitere 26 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv. 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar.

Präsident reist nach Texas

US-Präsident Donald Trump wird El Paso am Mittwoch besuchen, wie Bürgermeister Dee Margo bekannt gab. Trump hatte nach den Massakern ungewohnt deutlich Rassismus und die Ideologie weißer Vorherrschaft verurteilt. "Diese finsteren Ideologien müssen besiegt werden. Hass hat keinen Platz in Amerika", sagte Trump in einer Fernsehansprache in Washington. Allerdings werfen Kritiker dem Präsidenten vor, selbst mit seiner aggressiven Rhetorik Hass zu schüren und Gewalt zu begünstigen.

Die Attacken vom Wochenende haben erneut zu einer Debatte über das lockere Waffenrecht in den USA geführt. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador forderte am Montag schärfere Waffengesetze in den USA: Das Land müsse den "wahllosen Verkauf von Waffen kontrollieren".

Weder die US-Republikaner noch die Demokraten hätten genug getan, um Menschen vor Schusswaffenangriffen zu schützen. "Wenn wir die Dinge objektiv betrachten, müssen wir sagen, dass die zwei wichtigen US-Parteien sich wenig um Waffenkontrolle gekümmert haben", so der mexikanische Präsident.