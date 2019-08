Polizeireport zum Anschlag von El Paso "Ich bin der Schütze"

Der 21-Jährige, der in El Paso im US-Bundesstaat Texas 22 Menschen in einem Walmart erschossen haben soll, hatte sich Minuten nach Tat der Polizei gestellt und den Anschlag gestanden. Das teilte die Polizei in einer eidesstattlichen Erklärung über seine Festnahme mit. Er hat demnach auch gesagt, dass sein Ziel "Mexikaner" gewesen seien.

Rangers des Amts für öffentliche Sicherheit in Texas, die zum Tatort gerufen worden waren, hatten dem Dokument zufolge ein Auto beobachtet, wie es an einer Kreuzung nahe des Walmarts anhielt. Der Attentäter sei aus einem Auto gestiegen, habe die Arme in die Höhe gehalten und gesagt: "Ich bin der Schütze."

