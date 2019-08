US-Präsident Donald Trump hat den Anschlag im texanischen El Paso und die Attacke in Dayton im US-Bundesstaat Ohio als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bezeichnet. Das sagte Trump bei eine Ansprache im Weißen Haus.

Die USA müssten Rassismus und "White Supremacy", die Ideologie weißer Vorherrschaft verurteilen, sagte Trump. Er forderte ferner die Todesstrafe für Gewalttaten wie die in El Paso und Dayton.

Bewaffnete Angreifer hatten binnen 24 Stunden an zwei verschiedenen Orten in den USA 29 Menschen erschossen. In einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso in Texas tötete ein Schütze am Samstag mindestens 20 Menschen. Die Ermittler stufen den Fall als inländischen Terrorismus ein und prüfen, ob ein im Netz aufgetauchtes Pamphlet vom Täter stammt, in dem es heißt: "Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas." Ein anderer Angreifer hatte in der Nacht zum Sonntag in Dayton im US-Bundesstaat Ohio neun Menschen nahe einer Bar getötet*.

