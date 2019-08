Blutende Opfer auf dem Shoppingmall-Parkplatz. Ein Stapel herrenloser Schuhe, bewacht von militärischen Sturmtrupps in Kampfanzügen, Gewehre im Anschlag. Hoch über der dystopischen Szene ein berühmtes, blaues Firmenlogo: Walmart.

So sieht er aus, Amerikas neuer Bürgerkrieg.

Schusswaffenmassaker sind hier ja längst an der Tagesordnung. Auch die Bilder aus Texas und Ohio wirkten allzu vertraut - und schockierten trotzdem mehr als sonst, da sie offenbarten, wie eng Waffenwahn, Fanatismus und Rassismus inzwischen verschmolzen sind.

Beide mutmaßlichen Massenmörder sind junge, weiße Männer:

Der eine, der in der US-mexikanischen Grenzstadt El Paso 20 Menschen tötete, bezeichnete seine Tat in einem inzwischen bestätigten "Manifest" als "Antwort auf die hispanische Invasion" durch zentralamerikanische Migranten.

Über die Motive des anderen Täters, der in Dayton neun Kneipengänger erschoss, war zunächst weniger bekannt, doch sechs seiner Opfer sind Schwarze. Nicht erklären können die Ermittler bislang den Umstand, dass auch die Schwester des Schützen unter den Opfern ist.

Junge weiße Männer, getrieben von Verschwörungstheorien, rassistischen Gewaltfantasien, privaten Komplexen: Selbst der Republikaner George P. Bush, Neffe von Ex-Präsident George W. Bush, spricht von "weißem Terrorismus", dem Amerika standhalten müsse.

Auch die demokratischen Herausforderer von Donald Trump machen den Präsidenten mitverantwortlich für die Morde. "Wir erleben eine Form des weißen Terrorismus, der hier in den USA herangezüchtet wurde", sagte etwa Pete Buttigieg, der nächstes Jahr ins Weiße Haus einziehen und Trump als Präsidenten ablösen will.

Anders als im ersten US-Bürgerkrieg stehen sich diesmal aber keine zwei Armeen gegenüber. Sondern auf der einen Seite Zivilisten und auf der anderen Gewalttäter, vernetzt im dunklen Internet, legal ausgestattet mit Waffen, wie sie auch das Militär verwendet - und bisher nur halbherzig verurteilt von einem Präsidenten, den sie als Erlöser sehen.

Es ist ein Terrorkrieg, der seit Generationen schwelt, doch nun vollends aufgebrochen scheint: Ein lange leiser Teil der angloamerikanischen US-Bevölkerung - die "vergessenen" Amerikaner, wie Donald Trump sie gerne nennt - fürchtet den Bedeutungsverlust durch den historischen und demografischen Wandel, der die Minderheiten zur Mehrheit machen könnte.

Diese Furcht trieft aus dem "Manifest" von El Paso: "Ich verteidige mein Land gegen kulturelle und ethnische Verdrängung", schrieb der mutmaßliche Täter. "Wenn wir genug Leute loswerden, kann sich unsere Lebensart halten."

Raus aus dem Darknet, rein in den Mainstream

Lange blieben solche Gedanken auf obskure Onlineforen beschränkt. Doch dann schwappte der Unsinn in die reale Welt - dank Twitter, Fox News und vor allem dank Trump, der oft radikale Verschwörungstheorien propagiert und deren Vertreter bei seinen Wahlkampfauftritten als Warmredner beschäftigt.

Diese offizielle Aufwertung wiederum inspirierte Täter wie Cesar S., der Briefbomben an prominente Demokraten und US-Medien schickte. Oder Santino L., 19, der nicht mal eine Woche vor El Paso bei einem kalifornischen Volksfest drei Menschen erschoss. Und jetzt eben den mutmaßlichen Todesschützen von El Paso.

Der neue Bürgerkrieg tobt längst vor den Augen aller Amerikaner.

Die meisten einheimischen Terroranschläge und Massaker in den USA gehen nach Erkenntnissen des FBI mittlerweile auf das Konto rassistischer und antisemitischer Gruppen. Das bestätigt auch die jüdische Anti-Defamation League in einem aktuellen Bericht. Der Trend verschärfte sich demnach mit dem Wahlsieg Trumps, der auch von Ku-Klux-Klan-Gruppen gefeiert wurde.

Von denen distanziert sich Trump nur wenn nötig, und dann nur augenzwinkernd. Meist nimmt er das auch schnell wieder zurück, sodass am Ende jeder denken kann, was er will. Trump weiß: Die Geister, die er rief, werden weiter spuken.

Auch am Sonntag. Da ließ er zwar die Fahnen auf Halbmast setzen und sprach: "Hass hat keinen Platz in unserem Land." Doch der kurzen, gezwungen wirkenden Erklärung folgte sofort die klassische Ausrede, die Schuldigen seien natürlich geisteskranke Einzeltäter, also keine Repräsentanten eines politischen Trends.

Der Präsident selbst fabuliert von einer "Invasion"

Trump fachte den Hass an - oder bremste dessen Bekämpfung aus. Er relativierte die Neonaziaufmärsche von Charlottesville. Er schaffte eine Sondereinheit für rassistische Straftaten ab. Er lud rechtsextreme Gruppen ins Weiße Haus ein. Er beschimpfte Minderheitsabgeordnete, die von Einwanderern abstammen oder selbst Einwanderer sind.

Und er macht seit Monaten Stimmung gegen Migranten, steckt deren Kinder in Lager und predigt generelle Grausamkeit gegen die "gefährlichen Kriminellen", die den lebensgefährliche Treck über die US-Südgrenze wagen.

"Die Leute hassen das Wort Invasion", sagte er im März im Oval Office. "Aber das ist es nun mal." Es ist dasselbe Wort, das der mutmaßliche Attentäter von El Paso dann in sein "Manifest" tippte.

An diesem Montag will Trump im Weißen Haus vor die Nation treten und mehr zu den Gräueln des Wochenendes sagen. Ob er Amerikas neuen Bürgerkrieg damit aufhalten wird, ist fraglich.