Guillaume Soro Haftbefehl gegen Präsidentschaftskandidaten in Elfenbeinküste erlassen

Die Elfenbeinküste hat gegen den Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen Rebellenführer Guillaume Soro einen Haftbefehl erlassen. Er werde der Untergrabung der Staatsautorität und der Geldwäsche beschuldigt, sagte der Generalstaatsanwalt Richard Adou im Staatsfernsehen.

Der 47-Jährige führte 2002 eine Rebellion gegen den damaligen Präsidenten des westafrikanischen Landes, Laurent Gbagbo, an. Später wurde Soro Ministerpräsident, Verteidigungsminister und schließlich Präsident des Parlaments. Nach einem blutigen Bürgerkrieg von 2010 bis 2011 verhalf Soro dem heutigen Staatschef Alassane Ouattara zur Macht. Allerdings zerstritten sie sich, Soro trat Anfang des Jahres vom Posten des Parlamentspräsidenten zurück und verließ das Land.

Soro behauptet, sein Flugzeug sollte angegriffen werden

Vor einigen Monaten verkündete Soro seine Kandidatur für die Präsidentenwahl im Oktober 2020. Ob Staatschef Ouattara für eine weitere Amtszeit kandidieren wird, steht noch nicht fest.

Kritiker sind dennoch überzeugt, dass die Regierung die Ermittlungen gegen Soro beeinflusst hat. Zweifellos versuche Ouattara die Justiz zu nutzen, um Gegner in der Wahl zu beseitigen, kritisierte Alain Lobognon, ein Mitglied des Parlaments und Verbündeter von Soro. Regierungssprecher Sidi Touré sagte dagegen, der Haftbefehl sei eine rein juristische Angelegenheit, in die sich die Regierung nicht einmische.

« M. Soro nous venons de recevoir une alerte grave de sécurité sur l’aéroport d’Abidjan notre avion pourrait faire l’objet d’un assaut. »



Je n’en crois pas mes oreilles. Que se passe t’il ? Pour m’arrêter on a point besoin d’un assaut. Me @AffoussyBL est là pour les formalités. — Guillaume K. Soro (@SOROKGUILLAUME) December 24, 2019

Soro wollte eigentlich am Montag aus dem Exil in seine Heimat zurückkehren. In der Luft habe er jedoch erfahren, dass sein Flugzeug bei der Landung in der Wirtschaftsmetropole Abidjan angegriffen werden sollte, twitterte Soro am Dienstag. Das Flugzeug landete dann in Ghana.

Die Elfenbeinküste mit ihren rund 25 Millionen Einwohnern war eine französische Kolonie und erlangte 1960 die Unabhängigkeit. Das Land ist der größte Exporteur von Kakao.