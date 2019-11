Frankreich Macron spricht vom "Hirntod" der Nato

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich kritisch über den Zustand des Verteidigungsbündnisses Nato geäußert. Macron sagte in einem Interview mit der britischen Zeitschrift "The Economist": "Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der Nato." Es gebe "keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten".

Zudem zeige das Nato-Land Türkei ein "unkoordiniertes, aggressives" Vorgehen in einem Bereich, in dem die Sicherheitsinteressen aller berührt seien. Damit spielte er auf die türkische Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien an.

Auf die Frage, ob er noch an Artikel 5 des Nato-Vertrags glaube, sagte Macron: "Ich weiß es nicht." In dem Artikel ist die Beistandsgarantie bei Angriffen auf Nato-Mitglieder festgelegt, wonach ein Angriff auf einen Nato-Staat als Angriff auf alle angesehen wird.

Die Äußerungen des französischen Präsidenten kommen wenige Wochen vor dem Nato-Gipfel Anfang Dezember in London. In diesem Jahr feiert das Bündnis den 70. Jahrestag seiner Gründung.