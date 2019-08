Schon aus dem Hubschrauber habe er gesehen, so erzählte der russische Präsident Wladimir Putin, wie schön es sein Gastgeber Emmanuel Macron an seinem Ferienort habe. Fort Brégançon ist eine alte Festung am Mittelmeer, wo französische Staatschefs ein offizielles Hausrecht genießen, aber nur ganz selten ihre Gäste empfangen - eine solche Ausnahme machte einst François Mitterrand im August 1985 für seinen großen Freund Helmut Kohl.

An diesem Montag folgten ihnen Macron und Putin an gleicher Stelle. Ein gemeinsamer, einstündiger Spaziergang entlang der Fort-Mauern ohne Delegationen. Ein Abendessen im kleinen Kreis nur mit den Außenministern und den zwei wichtigsten Beratern. Und eine Pressekonferenz im weichen, frühen Abendlicht auf einfachen Terrassenstühlen, bei der alle Welt zuschauen und begreifen sollte: Hier haben sich zwei wichtige Männer eine Menge zu sagen. Aber stimmte das auch?

"Europa von Lissabon bis nach Wladiwostok"

"Russland ist Frankreich gefolgt", behauptete Putin in Sachen Klimapolitik, um seinen Gastgeber international aufzuwerten. "Auch wenn es heute kein aktuelles Thema ist, kann ein Europa von Lissabon bis nach Wladiwostok morgen unumgänglich sein", verstieg sich Putin gar zu rosigen Visionen, die gewöhnlich nicht seine Sache sind. "Russland ist zutiefst europäisch, sein Nationalismus immer viel großzügiger, als er erscheint", begrüßte Macron seinen Gast entsprechend. Mit Russland, so Macron, wolle er "eine Architektur des Vertrauens wiederaufbauen".Ein

Das Bemühen beider Seiten war also klar: Man wollte einander nach Jahren des Gegeneinanders näher kommen. "Der Zünder für eine Wiedererwärmung", titelte die Pariser Zeitung "Le Monde" über den "Gipfel vor dem Gipfel" (BFM-Fernsehen), da Macron zum Wochenende auch die Regierungschefs der G7 empfängt.

Plötzlich Freunde?

In Wirklichkeit waren Macron und Putin bisher alles andere als Freunde. Im französischen Wahlkampf vor zwei Jahren hatte Putin offen Macrons Gegnerin Marine Le Pen unterstützt. Bis heute besteht der Verdacht, dass die sogenannten Macron Leaks, gefälschte Werbemails der damaligen Macron-Kampagne, das Werk russischer Hacker waren. Entsprechend unterkühlt verlief der erste Besuch Putins bei Macron im Mai 2017 im alten Königsschloss von Versailles.

Ein Jahr später schien nichts besser, als der russische Präsident beim Fußball-WM-Finale im eigenen Land den feiernden französischen Gast an seiner Seite (Frankreich wurde Weltmeister)im Moskauer Regen stehen ließ, während er selbst unterm Schirm trocken blieb.

Kai Pfaffenbach / REUTERS Bei der WM 2018 hatte Putin Macron noch im Regen stehen lassen

Noch ein Jahr später unternehmen Putin und Macron also schon den dritten Anlauf für eine Annäherung. Ist er der erfolgreiche?

"Gut möglich, denn der internationale Kontext bringt beide zusammen", erklärt der Pariser Außenpolitik-Experte Dominique Moisi, Gründer des französischen Instituts für internationale Beziehungen (IFRI), gegenüber dem SPIEGEL. "Ein geschwächtes Deutschland, die unberechenbaren USA, ein China, das in Hongkong vor dem Überschreiten des Rubikon steht - all das macht aus Macron denjenigen, der derzeit noch Rationalität verkörpert", sagt Moisi.

Das aber macht ihn auch für Putin interessant. "Wir müssen Missverständnisse, die sich seit Jahrzehnten zwischen Russland und Europa festgesetzt haben, hinter uns lassen und eine neue Dynamik finden", bot Macron dem russischen Präsidenten an. Moisi schmunzelt über die Worte seines Präsidenten, aber gibt ihm dennoch Recht.

Dabei bleibt jedes Einzelthema kontrovers.

Beispiel Syrien: Putin machte auf Fort Brégançon keinen Hehl daraus, dass er die syrische Armee in ihrem Vernichtungskrieg gegen die verbleibende Opposition in Idlib im Nordwesten Syriens weiter unterstütze. Macron forderte dagegen humanitäre Maßnahmen.

Putin machte auf Fort Brégançon keinen Hehl daraus, dass er die syrische Armee in ihrem Vernichtungskrieg gegen die verbleibende Opposition in Idlib im Nordwesten Syriens weiter unterstütze. Macron forderte dagegen humanitäre Maßnahmen. Beispiel Meinungsfreiheit: Putin wehrte sich gegen Vorwürfe, gegen Demonstranten in Moskau zu hart vorzugehen, indem er auf die gewalttätigen Proteste der Gelbwesten in Paris im letzten Winter verwies. "Wir wollen nicht, dass so etwas auch in unserer Hauptstadt passiert", sagte er. Macron wehrte sich - aber dieses Mal nicht hartnäckig wie vor zwei Jahren in Versailles. Er erklärte nur stolz, dass die Gelbwesten jetzt in Frankreich bei Wahlen kandidieren würden.

Alexei Druzhinin / REUTERS Emmanuel Macron zeigte Wladimir Putin seine Ferienresidenz am Mittelmeer

Macron wollte zeigen: Putins Russland ist auch als Nicht-Demokratie und Kritiker der EU nicht ihr größter Feind. Es ist in diesen außenpolitisch unsicheren Zeiten sogar ein potenzieller Freund. "Ich glaube an die europäische Souveränität und das europäische Russland", sagte Macron, als hätte er Putin bisweilen gar nicht zugehört.

Genau darin aber lag der Zauber von Brégançon: Das Fort ist viele Jahrhunderte alt, diente Königen und Revolutionären gleichermaßen. "Ich glaube an große Zeiträume", setzte Macron noch drauf, erinnerte an den Kampf von Russen und Franzosen gegen die Nazis. Und Putin spielte mit, lud Macron zu den 75-Jahres-Feiern des Kriegsendes im kommenden Mai nach Moskau ein.

So erschienen Syrien- und Demonstranten-Probleme plötzlich klein. Was daraus folgt? Weiß man nicht. Vielleicht gar nichts. Doch Moisi warnt: "Ich hoffe nur, das Macron das alles mit Berlin abgesprochen hat." Es sind eben so viele Dinge in Bewegung, das keiner weiß, welche Allianz am Ende zählt.