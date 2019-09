Krise zwischen Iran und USA Macron wirbt für Gespräche zwischen Washington und Teheran

Nach getrennten Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani und dem amerikanischen Amtsinhaber Donald Trump hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron für direkte Gespräche zwischen Iran und den USA ausgesprochen. "Ich glaube, dass die Bedingungen für eine schnelle Rückkehr zu Verhandlungen geschaffen wurden", sagte er nach den Treffen. Die Staats- und Regierungschef sind wegen der Uno-Vollversammlung und dem vorangegangenen Klimagipfel in New York.

Es gebe eine gemeinsame Absicht voranzukommen und nicht nur die Rahmenbedingungen für eine Deeskalation festzulegen. "Es geht um eine langfristige politische Übereinkunft, aber es kommt auf den Willen beider Seiten an", so Macron weiter. Sollte Rohani ohne ein Treffen mit Trump wieder abreisen, so sei dies eine "vertane Chance".

Der britische Premierminister Boris Johnson teilte Macrons Auffassung, dass ein einheitliches Vorgehen im Atomkonflikt verfolgt werden müsse: "Ich stimme Emmanuel zu. Wir müssen am Rand des Schwimmbeckens stehen und gleichzeitig springen."

Regierung in Teheran hat Gespräche mit den USA zunächst ausgeschlossen

Macron und Johnson stützten damit die Position Angela Merkels. Die Bundeskanzlerin hatte zuvor im Atomstreit für direkte Gespräche zwischen den USA und Iran geworben. "Aber das wird sicher nicht so funktionieren, dass alle Sanktionen vorher vom Tisch genommen werden", wies sie iranische Forderungen zurück.

Die Regierung in Teheran hat direkte Gespräche ausgeschlossen bis die USA wieder zum Atomabkommen von 2015 zurückkehren. Dafür müsste die US-Regierung ihre jüngsten Sanktionen zurücknehmen. Trump erklärte, der Druck auf den Iran werde nur noch stärker werden.

Bundesaußenminister Heiko Maas ist ebenfalls in New York und hat sich dort mit seinen Kollegen aus Iran und Saudi-Arabien getroffen. Zunächst traf er sich mit dem saudi-arabischen Staatssekretär für Auswärtiges, Adel al-Dschubair, und dann mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif. Sie sprachen über die sich zuspitzende Krise in der Golfregion.

Am Mittwoch nimmt Maas an einem Treffen der Staaten teil, die das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe unterzeichnet haben. Einzelheiten zu den Gesprächen mit Al-Dschubair und Sarif wurden zunächst nicht bekannt.