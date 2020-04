Vier weitere Wochen Lockdown in Frankreich Die neue Demut des Emmanuel Macron

In seiner vierten Rede an die Nation seit Beginn der Coronakrise schlug Präsident Macron einen neuen, nachdenklichen Ton an. Er kündigte eine Verlängerung der harten Ausgangssperre an – und eine radikale politische Umkehr.

Von Britta Sandberg