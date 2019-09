Inhaltsverzeichnis

1. Was ist ein Impeachment?

Das Impeachment ist der in der US-Verfassung festgehaltene Prozess zur Absetzung eines Präsidenten, Vizepräsidenten oder eines hohen Beamten. Es ist Teil des Systems von "checks and balances", das die Gewaltenteilung sicherstellt. Der Kongress kann damit Amtsträger vor Ablauf ihres Mandats entlassen.

Was Gewaltenteilung bedeutet, sehen Sie hier in einem Erklärvideo:

2. Was sind mögliche Gründe für die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens?

Gründe für die Einleitung des Verfahrens können laut Artikel II Paragraf 4 sein:

Hochverrat

Bestechlichkeit

oder andere "schwerwiegende Verbrechen und Fehlverhalten"

Hochverrat und Bestechlichkeit sind relativ eindeutige Begriffe. Was genau aber als schwerwiegendes Verbrechen oder Fehlverhalten gilt, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Den Verfassungsvätern ging es darum, Staat und Verfassung vor Amtsträgern zu schützen, die ihre Macht zum eigenen Vorteil und das öffentliche Vertrauen missbrauchen.

3. Wie läuft ein Impeachment-Verfahren konkret ab?

Jedes Mitglied des Repräsentantenhauses kann ein Impeachment einleiten. Der Rechtsausschuss des Hauses untersucht die Vorwürfe und entscheidet, ob Gründe für ein Impeachment vorliegen. Sind sich seine Mitglieder darüber einig, legen sie dem gesamten Repräsentantenhaus (im Bild) eine Anklage zur Abstimmung vor. Um das Verfahren an den Senat weiterzuleiten, reicht eine einfache Mehrheit der 435 Abgeordneten.

Der weitere Vorgang ähnelt einem Gerichtsverfahren: Delegierte des Repräsentantenhauses tragen das Impeachment dem Senat vor. Der Senat verfasst eine Klageschrift und informiert den Beschuldigten. Richtet sich das Impeachment gegen den Präsidenten, sitzt dem Senat für das Verfahren der Oberste Richter der Vereinigten Staaten vor. Der Beschuldigte wird meist durch einen oder mehrere Anwälte vertreten. Es werden Beweise gesammelt und Zeugen sowie eventuell der Beschuldigte selbst gehört. Nach nichtöffentlicher Beratung stimmen die insgesamt 100 Senatoren öffentlich über die Amtsenthebung ab. Dabei werden die Stimmen der anwesenden Senatoren für jeden Anklagepunkt einzeln gezählt.

Für die Verurteilung in einem oder auch mehreren Punkten muss eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden. Wird der Präsident verurteilt, kann der Senat außerdem darüber abstimmen, ob der Verurteilte in Zukunft noch ein öffentliches Amt übernehmen darf.

4. Ist schon einmal ein Präsident durch ein Impeachment abgesetzt worden?

Nein, in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat noch nie ein Präsident durch Impeachment sein Amt verloren. Zweimal gab es allerdings den Versuch, einen Präsidenten aus dem Amt zu wählen.

1868 wurde ein Verfahren gegen Andrew Johnson eingeleitet, weil er ohne erforderliche Zustimmung des Senats den Kriegsminister abgesetzt hatte. Der Senat sprach den Präsidenten frei, allerdings fehlte nur eine Stimme zur Verurteilung.

wurde ein Verfahren gegen Andrew Johnson eingeleitet, weil er ohne erforderliche Zustimmung des Senats den Kriegsminister abgesetzt hatte. Der Senat sprach den Präsidenten frei, allerdings fehlte nur eine Stimme zur Verurteilung. 1998 leitete das mehrheitlich republikanische Repräsentantenhaus im Zuge der Lewinsky-Affäre ein Verfahren gegen den Demokraten Bill Clinton (Foto) wegen Meineids und Behinderung der Justiz ein. Es scheiterte ebenfalls.

leitete das mehrheitlich republikanische Repräsentantenhaus im Zuge der Lewinsky-Affäre ein Verfahren gegen den Demokraten Bill Clinton (Foto) wegen Meineids und Behinderung der Justiz ein. Es scheiterte ebenfalls. 1974 kam US-Präsident Richard Nixon einem Impeachment nach der Watergate-Affäre durch einen Rücktritt zuvor.

5. Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump durch ein Impeachment abgesetzt wird?

Die Tatsache, dass Impeachments gegen Präsidenten bisher eher selten und noch nie erfolgreich waren, gibt schon die Antwort. Das komplexe Verfahren braucht Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Diese waren bis Herbst 2018 in republikanischer Hand. Nach den Midterms wird das Repräsentantenhaus nun von den Demokraten dominiert, während es im Senat weiter eine republikanische Mehrheit gibt. Es genügt zwar eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus, um ein Impeachment einzuleiten. Doch im Senat wird mit Zweidrittelmehrheit über das Schicksal des Präsidenten entschieden. Solange sich Trump weiterhin der ungebrochenen Unterstützung seiner Parteifreunde im Senat sicher sein kann, ist eine Absetzung daher unwahrscheinlich.

6. Welche andere Möglichkeit bietet die Verfassung, einen Präsidenten abzusetzen?

Eine andere Möglichkeit bietet der 25. Verfassungszusatz (25th Amendment). Dieser gilt seit 1967 und regelt die vorzeitige Amtsnachfolge einer Präsidentschaft. Demnach kann der Vizepräsident übernehmen, wenn der amtierende Präsident nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszuüben. Also etwa im Fall des Rücktritts, einer Amtsenthebung oder des Todes, aber auch für den Fall einer dauerhaften oder nur vorübergehenden Amtsunfähigkeit. Unter Absatz 3 kann der Präsident selbst schriftlich seine Amtsunfähigkeit erklären und genauso widerrufen. In der Zwischenzeit übernimmt sein Stellvertreter geschäftsführend als acting president. Absatz 4 dieses Verfassungszusatzes regelt eine Übertragung der Amtsgeschäfte für den Fall, dass ein Präsident die Amtsunfähigkeit nicht selbst erklären kann, weil er z.B. im Koma liegt, oder nicht erklären will, etwa unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung.

Der Vizepräsident und die Mehrheit des Kabinetts oder eines anderen vom Kongress bestimmten Gremiums können den Spitzen des Kongresses schriftlich erklären, dass der Präsident sein Amt nicht mehr ausüben kann. Dann übernimmt der Vizepräsident die Geschäfte. Der Präsident kann seiner Amtsunfähigkeit aber widersprechen. Bleiben Vize und Kabinett bei ihrer Feststellung, muss der Kongress innerhalb weniger Wochen die Amtsunfähigkeit mit Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern bestätigen.

7. Wie wahrscheinlich ist diese Variante?

Absatz 4 kam noch nie zur Anwendung, und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass er in der Form zur Anwendung kommt. Schon die Frage, wer denn eine Amtsunfähigkeit etwa aus psychischen Gründen feststellen sollte, ist unklar. Eine psychische Krankheit sicher zu diagnostizieren, ist schon unter Mitwirkung des Patienten schwer und umso schwerer, wenn eine solche Diagnose auf reiner Beobachtung beruhen sollte. Zudem berührt er die Frage der Loyalität im Innersten: Ein Vizepräsident, bei dem herauskommt, dass er auch nur darüber nachdenkt, seinen Vorgesetzten zu entmachten, kann sehr schnell auf das Abstellgleis geraten, ebenso wie kooperierende Minister. Ähnlich kann die Gemengelage im Kongress sein: Die Partei des Präsidenten müsste die geistige Integrität ihrer Macht, verkörpert durch ihren eigenen Präsidenten, infrage stellen. Eine sehr schwerwiegende Entscheidung.

8. Was passiert nach einer Absetzung des Präsidenten?

Da solch eine Absetzung in der amerikanischen Geschichte noch nicht vorgekommen ist, bleibt dies eine theoretische Frage mit einigen Unbekannten. Sollten Trumps Gegner ein Impeachment allen Widerständen zum Trotz durch beide Kammern des Parlaments bringen, würde rein formal sein Stellvertreter übernehmen: Vizepräsident Mike Pence (im Bild). Er würde bis zum Ende der Legislaturperiode regieren - vorgezogene Neuwahlen sieht die amerikanische Verfassung nicht vor. Äußerst unwahrscheinlich, aber theoretisch denkbar: Sollte der Vizepräsident ebenfalls ins Visier des Kongresses geraten, würde der Sprecher des Repräsentantenhauses zum Präsidenten ernannt. Das ist seit Januar 2019 die Demokratin Nancy Pelosi.

Lesen Sie die vollständige Version dieses Artikels auf spiegel.de.