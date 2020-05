Eritreische Flüchtlinge "Alle fliehen nach Äthiopien. Niemand will zurück"

Sie sind in ein armes Land geflohen - weil es in ihrer Heimat noch aussichtsloser ist. Die Fotografin Susanne Doettling hat den Alltag der Menschen in einem Flüchtlingscamp dokumentiert.

und Susanne Doettling (Fotos) Von Tim van Olphen