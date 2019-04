Trump-Wahlkampf 2016 Barr wirft dem FBI Spionage vor

Das Team von Donald Trump soll im Präsidentschaftswahlkampf 2016 ausspioniert worden sein. Das hat US-Justizminister William Barr bei einer Befragung vor einem Senatsausschuss behauptet. "Ich denke, dass Spionage stattgefunden hat", sagte Barr.

Auf Nachfragen machte er keine konkreteren Angaben, sagte aber, dass er die Rolle des FBI in Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen gegen Trumps Wahlkampflager genauer untersuchen wolle. Dies sei aber nicht gleichbedeutend mit Ermittlungen gegen das FBI, stellte Barr klar.

Trotzdem wird der Justizminister aus dem Lager der Demokraten scharf dafür kritisiert, dass er die Deutung Trumps übernimmt. Der US-Präsident wird nicht müde zu betonen, dass die FBI-Untersuchungen gegen ihn "illegal" gewesen seien. Am Mittwoch bezeichnete Trump die Ermittlungen als "versuchten Coup", um ihn aus dem Amt zu drängen.

Das FBI war im Sommer 2016 wegen der Nähe von Trumps Team zu Russland aktiv geworden und hatte unter anderem eine Überwachung gegen den Trump-Berater Carter Page erwirkt. Page soll gezielt von der russischen Regierung angeworben sein. Später übernahm Sonderermittler Robert Mueller die Untersuchungen.

Im März legte Mueller seinen Abschlussbericht vor. Barr schrieb in einem vierseitigen Fazit, dass Mueller keine Beweise für eine Verschwörung des Trump-Teams mit Russland gefunden habe. Inzwischen haben sich Mitarbeiter Muellers zu Wort gemeldet, die behaupten, der Bericht sei schädlicher für Trump, als von Barr behauptet. In der kommenden Woche will Barr den in Teilen geschwärzten Mueller-Bericht vorlegen.