Mindestens jedes dritte Kind unter fünf Jahren - 200 Millionen Mädchen und Jungen weltweit - leidet unter den Folgen von unzureichender oder schlechter Ernährung und ist entweder unterernährt oder übergewichtig.

Das beschreibt das Uno-Kinderhilfswerk Unicef in seinem jüngsten "Bericht zur Situation der Kinder in der Welt". In dem Report werden verschiedene Formen der Fehlernährung bei Kindern unter fünf Jahren dokumentiert.

Allein 149 Millionen Kleinkinder sind demnach aufgrund von Mangelernährung unterentwickelt und nicht groß genug für ihr Alter. Einige der Hauptprobleme entstehen, weil Lebensmittel schlicht fehlen. Die Zahl der hungerleidenden Menschen in der Welt steigt seit einiger Zeit wieder an, unter anderem als Folge von militärischen Konflikten und klimabedingten Naturkatastrophen, die schwere Ernährungskrisen zur Folge haben können. Davon sind auch viele Kinder betroffen.

Doch auch Kinder, die genug zu essen bekommen, leiden häufig unter einseitiger Ernährung und fehlenden Nährstoffen, wie zum Beispiel Vitamin A und Eisen. Laut Unicef sind davon 340 Millionen Mädchen und Jungen betroffen - weltweit jedes zweite Kind unter fünf.

"Diese Zahlen sind erschreckend", sagt Roland Kupka. "Es ist nicht nur wichtig, dass Kinder nicht hungern. Sie müssen auch die richtige Nahrung erhalten, um ohne Einschränkungen wachsen zu können." Der Ernährungsexperte von Unicef erklärt im Interview, wie sich Hunger und Nährstoffmangel auf Kinder auswirken. Und warum inzwischen 40 Millionen Kinder übergewichtig und damit zur neuen Risikogruppe geworden sind.

Zur Person Sarkodie Roland Kupka, geboren 1975, ist seit elf Jahren Ernährungsexperte beim Kinderhilfswerk UNICEF. Er hat zehn Jahre lang in Afrika gelebt und 24 Länder in West- und Zentralafrika betreut. Heute arbeitet er meist im Hauptsitz in New York und erstellt Strategien, um 190 Länder weltweit im Kampf gegen Hunger und mangelhafte Ernährung zu unterstützen.

SPIEGEL: Herr Kupka, was bedeutet Hunger für das Leben von Kindern?

Roland Kupka: Hunger ist ein Begriff, den man schnell falsch verstehen kann. Einem kommt da natürlich sofort das Gefühl der Leere im Magen in den Sinn. Dabei bedeutet Hunger für viele Menschen auf der Welt auch den Mangel an bestimmten Lebensmitteln. Insbesondere Kinder müssen ja nicht nur genug zu essen haben, sondern benötigen für ihr Wachstum eine hohe Qualität und Vielfalt an Nahrung. Sonst drohen nicht nur ein erhöhtes Sterberisiko, sondern auch Infektionskrankheiten, ein eingeschränktes körperliches wie geistiges Wachstum und damit schließlich schlechtere Einkommensmöglichkeiten, wenn sie erwachsen sind. Hunger verschlechtert das gesamte Leben.

SPIEGEL: Der neue Unicef-Report untersucht kindliche Fehlernährung weltweit. Dabei geht es zum einen um Unterernährung, aber auch um versteckten Hunger durch fehlende Nährstoffe sowie Übergewicht bei unter Fünfjährigen. Wie passt das zusammen?

Kupka: Die meisten Länder weltweit haben mit einem dieser Probleme zu tun, manche auch mit einer Kombination aus allen.

SPIEGEL: Haben Sie dafür ein Beispiel?

Kupka: In Ländern in Afrika, die wir ja durchaus mit Bildern von hungernden Kindern verbinden, sind viele Menschen fehlernährt. Während einer Reise in den Norden Nigerias habe ich viele Kinder gesehen, die durch den Bürgerkrieg unter erheblichem Nahrungsmangel leiden. Danach war ich im Süden in der Millionenmetropole Lagos, wo hingegen bereits viele Kinder übergewichtig sind. Das war verrückt zu sehen.

SPIEGEL: Wie erklären Sie diesen heftigen Gegensatz?

Kupka: Der verbindende Faktor ist die schlechte Qualität der Nahrungsmittel. Menschen in ländlichen Bereichen haben oft keinen Zugang zu Lebensmitteln wie Eiern, Fleisch oder Gemüsesorten, die fürs Wachstum verantwortlich sind. In Städten gibt es mehr Auswahl, aber dafür viele Produkte, die viele Kalorien haben und wenig Nährstoffe. Das ist aber nicht nur in Afrika so. Weltweit hat sich die Zahl der Kinder zwischen fünf und 19 Jahren mit Übergewicht fast verdoppelt. In vielen Ländern vermarkten große Unternehmen inzwischen ungesunde Produkte wie Softdrinks und Fast Food gezielt an Kinder - und die zuständigen Regierungen schauen weg.

59 % der Kinder weltweit essen nicht genug dringend benötigte Nährstoffe aus tierischen Lebensmitteln. 44 % der Kinder weltweit bekommen keine Früchte oder Gemüse zu essen. Quelle: Unicef

SPIEGEL: Egal ob Hunger oder Übergewicht: Am häufigsten trifft es Kinder und Jugendliche der ärmsten und am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen, auch in wohlhabenden Ländern wie Großbritannien.

Kupka: Derzeit ist die Quote an fettleibigen Kindern am höchsten in südeuropäischen Ländern wie Italien. Damit hätten wir nie gerechnet. Die Mittelmeerdiät gilt ja als sehr gesund, aber so ernährt sich dort eben kaum mehr jemand. Selbstgemachte Pasta ist in Ordnung, die Lasagne aus dem Tiefkühlfach ist aber nichts für eine ausgewogene Ernährung. Fertigprodukte sorgen für eine frühe Schädigung der Kinder, die bis weit ins Erwachsenenalter reicht. Fettleibigkeit bedeutet ja auch ein erhöhtes Risiko, chronische Krankheiten oder psychische Probleme zu entwickeln.

SPIEGEL: Die Zahl der Hungerleidenden sank jahrelang. Ist Übergewicht mittlerweile die größere Bedrohung?

Kupka: Es stimmt: Im Bereich der Unterernährung erzielen wir Fortschritte, wenn auch nicht schnell genug. Und es gibt Gebiete, in denen wir es früher mit Nahrungsmangel zu tun hatten und in denen heute Übergewicht die größere Gefahr ist.

SPIEGEL: Sie sind seit mehr als einem Jahrzehnt als Ernährungsexperte für Unicef tätig. Wie verzweifelt sind Sie persönlich über solche Zahlen?

Kupka: Natürlich besteht eine gewisse Frustration. Ich habe aber nicht die Hoffnung aufgegeben. Eine Verschlechterung ist mir eher Antrieb, noch mehr zu machen.