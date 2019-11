Der Fall hatte für Entsetzen gesorgt: Östlich von London wurde Ende Oktober ein Lastwagen mit 39 Leichen gefunden. Jetzt haben die Behörden in Irland einen weiteren Verdächtigen festgenommen.

Sicherheitskräfte vollstreckten einen europäischen Haftbefehl gegen einen 23 Jahre alten Mann. Das teilte die britische Polizei mit. Die Behörde kündigte an, die Auslieferung des Verdächtigen zu beantragen, der aus dem britischen Nordirland stammt. Ihm werden Totschlag in 39 Fällen sowie Menschenhandel und Einwanderungsvergehen vorgeworfen. Zudem forderte die Polizei zwei verdächtige und ebenfalls aus Nordirland stammende Brüder auf, sich den Behörden zu stellen.

"Wir brauchen Sie, um diese Untersuchung zu unterstützen", sagte Chefinspektor Daniel Stoten von der Polizei der Grafschaft Essex in der nordirischen Hauptstadt Belfast an die Männer gerichtet. Die Polizei habe mit dem älteren Bruder telefoniert. Nähere Angaben zu dem Gespräch machte Stoten nicht. Es sei aber unerlässlich, die 40 und 34 Jahre alten Männer persönlich zu verhören.

Fahrer des Wagens ist bereits angeklagt

Die Brüder betreiben ein Transportunternehmen in der nordirischen Stadt Armagh. Sie werden wegen Totschlags und Menschenhandels gesucht, nachdem am 23. Oktober die Leichen von 31 Männern und acht Frauen in einem Kühllaster entdeckt worden waren. Der Fahrer des Wagens, ein 25 Jahre alter Nordire, wurde bereits wegen Totschlags in 39 Fällen, Beteiligung an Menschenhandel, Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Geldwäsche angeklagt und sitzt in Haft. Drei andere Verdächtige kamen gegen Kaution frei.

Stoten sagte, die nordirische Polizei habe am Donnerstag einen Lastwagen sichergestellt, der in Verbindung mit den Brüdern stehe. Es habe aber keine weiteren Festnahmen gegeben.

Die Identität der Toten ist noch weitestgehend unklar. Ersten Angaben zufolge handelte es sich um Chinesen, allerdings deutet mittlerweile einiges darauf hin, dass viele Opfer aus Vietnam stammen. Vermutlich sind die Menschen ins Land geschleuste Migranten. Die Zugmaschine des Lastwagens, in dem die Leichen gefunden wurden, war aus Irland gekommen. Der Auflieger wurde per Schiff über den belgischen Hafen Zeebrugge in den englischen Hafen Purfleet gebracht.