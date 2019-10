Chinesische Reaktionen auf die Tragödie in Essex "Mir zittern die Hände"

Mit Bestürzung haben viele Chinesen auf die Meldung reagiert, dass die 39 Toten in England aus China stammen. Zwar teilte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Freitag mit, es sei noch nicht zweifelsfrei geklärt, ob es sich bei den toten Männern und Frauen tatsächlich um chinesische Staatsbürger handele. Im Netz debattieren aber bereits viele ihrer Landsleute.

"Mir zittern die Hände", schreibt eine Userin namens Yang-Yu-Ting auf dem Kurznachrichtendienst Weibo: "Ich kann nicht glauben, dass das stimmt." Ein anderer User fragt: "Muss heutzutage wirklich noch jemand illegal (aus China) auswandern?" Eine dritte Userin, die sich Yizhi Yiyuan nennt, schreibt: "Gibt es denn nicht genügend gute Jobs in China?"

Video Hollie Adams/PA Wire/DPA

Nach Angaben der Pekinger "Global Times" wurde die Meldung auf dem Kurznachrichtendienst Weibo bis Donnerstagabend mehr als 600 Millionen mal geklickt und 149.000 mal kommentiert.

Die Fassungslosigkeit scheint umso größer, als noch am Morgen - bevor die chinesische Herkunft der Opfer bekannt geworden war - ganz andere Kommentare zu lesen waren: "China geht es so gut", hatte da jemand geschrieben, offenbar in der Annahme, die Toten stammten aus einem anderen Land. "Beängstigend", schrieb ein User namens Xiong Baoling: "Ich hoffe, diese Leute kommen nicht nach China."

Auch im Jahr 2000, als schon einmal 58 chinesische Migranten tot in einem Container in England gefunden wurden, war die Bestürzung groß. Doch damals schien vielen zumindest verständlicher, warum Menschen aus China das Risiko und die Kosten einer illegalen Flucht nach Europa auf sich nehmen würden.

Debatte im Internet scheint nicht strikt zensiert zu werden

Damals lebten einer Schätzung der Weltbank zufolge 224 Millionen Chinesen von weniger als einem Dollar pro Tag. Heute ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es gibt nach wie vor sehr arme und rückständige Regionen in China, doch bis 2020 will die Regierung die absolute Armut im Land völlig beseitigt haben - ein Ziel, das internationale Experten für erreichbar halten.

Chinesische Medien berichteten am Donnerstag und Freitag zurückhaltend über die Nachricht aus London, vielfach wurden nur westliche Agenturmeldungen wiederholt. Anders als bei kontroversen Meldungen sonst üblich, scheint die Debatte über das Thema im Internet aber nicht strikt zensiert zu werden.

Unverständnis hat allerdings ein Post von Hu Xijin ausgelöst, dem prominenten Chefredakteur der "Global Times". Auch Hu zeigte sich "traurig und schockiert" von der Nachricht, stellte dann aber die Frage: "Warum passieren solche Katastrophen immer im Vereinigten Königreich, aber nicht in anderen europäischen Ländern oder Amerika?" Tatsächlich haben sich ähnliche Tragödien auch in anderen Ländern ereignet, etwa im Sommer 2015, als in Österreich 71 Tote in einem Kühlcontainer aufgefunden worden waren.

Menschen sind berührt vom Umgang der britischen Behörden

Beeindruckt zeigen sich Chinesen davon, wie die britischen Behörden mit dem Unglück in Essex umgehen - übrigens ein Hinweis darauf, wie viele User in China ausländische Medien verfolgen, die im Internet geblockt und nur mittels sogenannter VPN-Tunnel zugänglich sind: "In der BBC habe ich gesehen, wie Polizeibeamte trauernd verharrten, als der Sattelschlepper weggefahren wurde", kommentiert ein User. "Die (Menschen dort) haben wirklich Respekt vor dem Leben."

Einem anderen Weibo-User fiel auf, dass die britische Polizei angekündigt hatte, die Toten "einen nach dem anderen, ungestört und würdevoll" aus dem Container nehmen. "Die Briten haben sogar eine Zeremonie für die 39 Toten abgehalten. Diese Details haben mich berührt."

Umso kritischer sieht ein User namens "MOPVER" manche zynischen Kommentare seiner eigenen Landsleute: "Während die (britischen) Menschen betrauern, die nicht einmal aus ihrem eigenen Land stammen, beschimpfen manche Netizens hier die Toten als Verräter, die nichts Besseres verdient hätten."