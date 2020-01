Uno, OSZE, EU-Rat Kleine Länder übernehmen große Verantwortung

Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid hisste am Mittwoch die Flagge der Vereinten Nationen vor ihrem Amtssitz in Tallinn. Der baltische Staat hat am 1. Januar erstmals einen befristeten Sitz als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übernommen. "Estland wird in den kommenden zwei Jahren am härtesten diplomatischen Verhandlungstisch der Welt sein. Dies macht Estland unbestreitbar größer als es unsere Bevölkerung, Fläche oder unser Bruttoinlandsprodukt natürlich zulassen würde", erklärte Kaljulaid. "Wir werden dabei helfen, für eine auf Werten und dem Völkerrecht basierende Weltordnung einzustehen, ohne die wir und viele andere Länder und Nationen keinen Platz auf der Welt hätten."

Auch Außenminister Urmas Reinsalu betonte stolz: "In den nächsten zwei Jahren werden wir im Zentrum der Weltpolitik stehen." Als einen seiner Schwerpunkte hat Estland das Thema Cybersicherheit ausgerufen. Der baltische EU- und Nato-Staat bezeichnet sich selbst gerne als "E-Estonia" und sieht sich als Vorzeigeland für den digitalen Fortschritt.

Im Juni 2019 war Estland von den Uno-Mitgliedstaaten turnusgemäß als eines von fünf neuen nichtständigen Mitgliedern in den Sicherheitsrat gewählt worden. Das Land mit rund 1,3 Millionen Einwohnern wird für zwei Jahre im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen sitzen und im Mai 2020 den Vorsitz führen. 2019 und 2020 gehört auch Deutschland zu den nichtständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates.

Kroatiens EU-Agenda: Demografie. Südost-Erweiterung - und Brexit

Ein weiterer junger EU-Staat übernimmt ebenfalls große Aufgaben ab 1. Januar: Kroatien hat an Neujahr turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Der erst 2013 der europäischen Staatengemeinschaft beigetretene Balkanstaat hat den Vorsitz für sechs Monate inne. Aufgabe dabei ist es, die EU-Ministertreffen in Brüssel zu leiten sowie die politische Agenda des Staatenverbunds auszuloten und fortzuführen. Im zweiten Halbjahr 2020 wird Kroatien von Deutschland abgelöst.

Zagrebs Motto für die EU-Ratspräsidentschaft: "Ein starkes Europa in einer sich wandelnden Welt". Kroatische Spitzenpolitiker betonten dabei zuletzt ein Themenfeld: die demografische Entwicklung der EU. Nicht nur Kroatien, auch andere südosteuropäische Länder verlieren durch Abwanderung und niedrige Geburtenraten massiv an Bevölkerung. Die Einwohnerzahl Kroatiens könnte nach Uno-Angaben bis 2050 um 17 Prozent sinken. "Das ist ein strukturelles, nahezu existenzielles Problem", sagte Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic kürzlich in einem Interview mit der britischen "Financial Times".

Vor allem aber der bevorstehende Brexit, den Großbritanniens Premierminister Boris Johnson am liebsten schon am 31. Januar vollziehen will, wird die neue EU-Ratspräsidentschaft beschäftigen. Sollte es tatsächlich zum Austritt der Briten kommen, müssen die künftigen Beziehungen zwischen EU und UK geklärt werden - von den großen Zügen der Handelspolitik bis hin zu Fischereirechten.

Denis LovrovicAFP Koratiens Premier Andrej Plenkovic, M., Mitarbeiter in Zagrebs Nationalbibliothek

Verhandlungsgeschick wird Kroatien vor allem auch bei der Diskussion um den neuen mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR) zeigen müssen. Der aktuelle Plan läuft 2020 aus, doch momentan liegen die EU-Staaten und das Europaparlament mit ihren Vorstellungen zur Ausgestaltung des Haushaltsrahmens von 2021 bis 2027 noch weit auseinander. Erschwerend kommt hinzu, dass bei der Budgetplanung durch den Brexit Milliardensummen aus Großbritannien fehlen werden.

Als weiteres Kernthema identifiziert Kroatien die EU-Erweiterung nach Südosten. Hier sind einige Spannungen zu lösen. Zuletzt gab der EU-Rat im Oktober kein grünes Licht für den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien - anders als es beiden Ländern versprochen worden war. Kroatien setzt große Hoffnungen darauf, die vor allem von Frankreich betriebene Blockade auf einem für Anfang Mai geplanten Westbalkan-Gipfel lockern zu können.

Albanien übernimmt die OSZE - und braucht sie selbst

Albanien, das seit 2014 zu den EU-Beitrittskandidaten zählt, hat um Mitternacht turnusgemäß von der Slowakei den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) übernommen. Das Mandat hat die Dauer von einem Jahr, 2021 folgt Schweden. Der OSZE mit Sitz in Wien gehören insgesamt 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Asien an.

Die Aufgaben der OSZE reichen von Wahlbeobachtung, Wahrung der Pressefreiheit, Schutz von Minderheitenrechten bis hin zu Beobachtermissionen, zurzeit in der umkämpften Ostukraine. "Albanien ist entschlossen, als OSZE-Vorsitzender zur Sicherheit und Stabilität des Kontinents beizutragen", hatte der amtierende albanische Außenminister Gent Cakaj im Juli in Wien angekündigt.

Albanien hat nach dem Zusammenbruch seines kommunistischen Regimes vor rund 30 Jahren eine schwierige Transformation hinter sich und muss zurzeit selbst noch eine Beobachtermission der OSZE erdulden, die sich mit internationalen und lokalen Mitarbeitern um eine Entschärfung der andauernden Konflikte zwischen den politischen Blöcken des Landes bemüht.

Ministerpräsident Edi Rama von der Sozialistischen Partei (PS) regiert derzeit ohne parlamentarische Opposition, weil die rechtsgerichtete Demokratische Partei (PD) das Parlament boykottiert. Auch die Kommunalwahlen im Juni liefen ohne die Opposition ab, die der PS Wahlbetrug vorwirft. Die Politik des Landes ist von Korruption und organisierter Kriminalität zerfressen.

Der Publizist Veton Surroi aus dem hauptsächlich albanisch bevölkerten Nachbarland Kosovo schrieb laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa: "Betrachtet man den OSZE-Vorsitz als probate Medizin gegen Konflikte und Übergangsprobleme einer Demokratie, dann ist Albanien nun in der paradoxen Lage, zur gleichen Zeit Anbieter und Konsument dieser Medizin zu sein."