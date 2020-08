Jüri Luik wurde 1966 in Tallinn geboren. Estland war damals eine Sowjetrepublik. Luik studierte bis 1989 in Tartu Journalismus. Nachdem sein Land die Unabhängigkeit erlangt hatte, trat er in den diplomatischen Dienst ein. Er wurde Botschafter in den USA, Kanada, Mexiko, Russland und bei der Nato. Er gehörte zudem verschiedenen Regierungen an. Seit 2017 ist er Verteidigungsminister.

Foto: LEHTIKUVA / REUTERS