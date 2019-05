Sondergipfel nach Europawahl EU pokert um Spitzenposten

Zwei Tage nach der Europawahl wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Dienstag um 18.00 Uhr bei einem Sondergipfel über die neue Führung der Europäischen Union beraten. In erster Linie geht es um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Aber weitere Spitzenposten sind noch im Gespräch. Und das dürfte nicht einfach werden.

Eigentlich soll bei der Vergabe auf eine Ausgewogenheit zwischen Nord und Süd, Ost und West sowie armen und reichen Ländern geachtet werden. Ob es dieses Mal mehr als eine Frau auf einen Spitzenposten schafft, ist offen. Erst mal dürfte aber die Frage zu klären sein: Folgt auf Kommissionschef Jean-Claude Juncker der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, oder ist das Feld offen für andere - und braucht es überhaupt einen Spitzenkandidaten?

Manfred Weber selbst ist sich seines Postens sicher. Denn die EVP wurde trotz herber Verluste bei der Europawahl wieder stärkste Kraft. Das machte die Lage für ihn als Spitzenkandidat der Partei klar. Doch auch sein sozialdemokratischer Gegenspieler Frans Timmermans und die Liberale Margrethe Vestager machen sich Hoffnungen.

Nun müssen die Fraktionschefs im Europaparlament vor dem Gipfel am Dienstagmorgen eine gemeinsame Linie finden.

Macron will Kandidaten frei auswählen

Der französische Präsident Emmanuel Macron und andere EU-Staats- und Regierungschefs fühlen sich an das Prinzip der Spitzenkandidaten nicht gebunden und wollen den Kommissionschef frei auswählen. Merkel hat aber Weber ihre Unterstützung im Europäischen Rat zugesagt.

Neben dem Posten in der Kommission sind noch andere Führungspositionen zu vergeben. So wird etwa ein neuer EU-Ratspräsident zu bestimmen sein. Im EU-Rat sind die Mitgliedstaaten organisiert. Der Ratspräsident leitet und organisiert die Gipfel der Staats- und Regierungschefs und hat damit Einfluss auf die Themensetzung. In wichtigen Bereichen wie der Außen- und Finanzpolitik finden monatlich Ministertreffen statt. Amtsinhaber ist der polnische Ex-Regierungschef Donald Tusk.

Der neue Ratspräsident soll zum 1. Dezember sein Amt antreten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wies jüngst Spekulationen zurück, sie könnte Tusks Nachfolgerin werden - ebenso wie der niederländische Regierungschef Mark Rutte. Der EU-Ratspräsident wird mit qualifizierter Mehrheit von den Staats- und Regierungschefs bestimmt. Die Amtszeit beträgt zweieinhalb Jahre, sie kann einmal verlängert werden.

Voraussichtlich im Juli wird das EU-Parlament dann bei seiner konstituierenden Sitzung seinen neuen Präsidenten wählen. Derzeit führt der konservative Italiener Antonio Tajani die Abgeordnetenkammer.

Außerdem zu besetzen: der Posten des "Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik", den derzeit die Italienerin Federica Mogherini inne hat. Sie ist die einzige Frau unter den aktuellen Amtsinhabern der EU-Topjobs. Anders als ihre Kommissionskollegen in ihren Politikbereichen leitet Mogherini die Treffen der Außen- und Verteidigungsminister.

Es ist ein zeitlicher Zufall, der rechnerisch nur alle 40 Jahre vorkommt, dass mit den anderen EU-Jobs auch der Posten des EZB-Präsidenten besetzt werden muss. Die Amtszeit des EZB-Präsidenten beträgt acht Jahre. Das Mandat des italienischen Amtsinhabers Mario Draghi endet am 31. Oktober.