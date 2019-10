Britischer EU-Austritt Tusk will No-Deal-Brexit verhindern

Wie geht es weiter im ewigen Brexit-Drama? Die EU wird nach den Worten von Ratspräsident Donald Tusk alles tun, um einen Austritt Großbritanniens ohne Vertrag zu verhindern. "Ein No-Deal-Brexit wird niemals unsere Entscheidung sein", sagte Tusk im Europaparlament in Straßburg. Das habe er dem britischen Premierminister Boris Johnson am Wochenende auch gesagt.

Tusks Aussage könnte bedeuten, dass er notfalls eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus empfehlen würde. Er sei darüber im Gespräch mit den Staats- und Regierungschefs der 27 bleibenden Länder, sagte Tusk. Die Entscheidung über einen möglichen Aufschub werde aber erst in den nächsten Tagen fallen. "Dies hängt sehr davon ab, was das Unterhaus entscheidet - oder nicht entscheidet", sagte Tusk.

Aris OIKONOMOU / AFP Jean-Claude Juncker: "Verschwendung von Zeit und eine Verschwendung von Energie"

Johnson hatte am Wochenende gegen den eigenen Willen auf Anordnung des britischen Parlaments eine Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Januar beantragt. Der Premierminister will den Brexit aber dennoch bis zum 31. Oktober durchziehen, also nächste Woche. Dazu will er im Eiltempo die nötige Gesetzgebung durch sein Parlament bringen. Danach muss auch noch das Europaparlament Ja zum Austrittsvertrag sagen. Das Abkommen war erst vergangene Woche neu ausgehandelt worden. Am Montag war Johnson aber mit dem Versuch gescheitert, das neue Abkommen mit der EU durch das Parlament zu bringen. Nun sollen erst die Gesetze verabschieden werden, die den Austritt regeln.

Die EU hat aus Sicht von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker alles in ihrer Macht stehende getan, um einen geordneten Brexit zu ermöglichen. Nun liege es am britischen Parlament, ob es dem überarbeiten Austrittsabkommen zustimme, sagte Juncker am Dienstag im Europaparlament.

Er werde den Brexit "immer bedauern", sagte Juncker. Die seit mehr als drei Jahren währenden Gespräche über den Austritt seien aber "eine Verschwendung von Zeit und eine Verschwendung von Energie" gewesen. Denn die EU habe sich dadurch weniger auf andere Vorhaben zum Wohle ihrer Bürger konzentrieren können.