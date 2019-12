Wenn Historiker dereinst auf den 12. Dezember 2019 zurückblicken, werden sie vielleicht von dem Tag sprechen, an dem Europa sich selbst und die Welt in die Zukunft geführt hat - eine Zukunft, in der die Menschheit die schlimmsten Folgen der Klimakrise gerade noch abwenden konnte. Die Korallenriffe sind dann vielleicht tot, diverse Inselstaaten im Meer versunken und manche Küstengebiete unbewohnbar. Aber eine globale Katastrophe hat es nicht gegeben.

So könnte es kommen, wenn die Staats- und Regierungschefs der EU sich am Donnerstag darauf einigen, die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Die Europäer dürften dann keine zusätzlichen Treibhausgase mehr ausstoßen - eine gigantische Aufgabe, die "ernsthafte Herausforderungen" birgt, wie es in diplomatischer Untertreibung im Entwurf des Gipfel-Abschlussdokuments heißt.

Tatsächlich müssten die Europäer nicht weniger tun, als ihre Energieversorgung und auch einen Teil ihrer bisherigen Lebensweise umzukrempeln.

Xinhua/ imago images Ursula von der Leyen: Bekannte Fronten stehen sich unversöhnlich gegenüber

Es wäre "ein starkes Zeichen", wenn die EU die Entscheidung zur Klimaneutralität hinbekäme, sagte Kanzlerin Angela Merkel vor Beginn des Gipfels. "Ich hoffe, dass das gelingt." Doch das ist keineswegs sicher. Bisher sind 25 der 28 Staats- und Regierungschefs dafür. Auf der anderen Seite stehen Polen, Ungarn und Tschechien. Sie fürchten die Kosten des Strukturwandels und wollen nur zustimmen, wenn die Kosten genauer bekannt sind - und wenn die anderen EU-Staaten ihnen mehr Geld versprechen.

Der Westen will sparen, der Osten fordert noch mehr

Doch das Timing könnte kaum ungünstiger sein, denn derartige Zusagen sind momentan unmöglich. Der Grund: Derzeit laufen auch die knallharten Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, kurz MFR, das EU-Rahmenbudget für die Jahre 2021 bis 2027. Es ist neben dem Klimaschutz das zweite große Thema des Gipfelabends in Brüssel.

Dabei stehen sich die bekannten Fronten nach wie vor unversöhnlich gegenüber. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, insgesamt 1,135 Billionen Euro auszugeben, das sind 1,114 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung. Das EU-Parlament, das am Ende zustimmen muss, fordert noch mehr, nämlich 1,3 Prozent. Einige EU-Länder haben sich diesen Vorschlägen angeschossen. Andere - wie Deutschland, Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande - wollen weiterhin nur ein Prozent ausgeben.

Deutschland argumentiert, dass seine Beiträge ohnehin stark steigen, weil das Land als größter Beitragszahler den größten Teil der durch den Brexit wegfallenden Beiträge der Briten ausgleichen müsse. Während Berlin auf Basis des Kommissionsvorschlags vorrechnet, dass der deutsche Nettobeitrag auf jährlich 30 Milliarden Euro steigen werde, sagt die EU-Kommission einen Anstieg auf "nur" 23,5 Milliarden Euro voraus. Zum Vergleich: Derzeit überweist Deutschland jährlich 13,5 Milliarden Euro mehr nach Brüssel, als es aus diversen EU-Töpfen und Programmen zurückbekommt.

Klimaschutz- und Haushaltsdebatte blockieren sich gegenseitig

Eine Einigung ist derzeit nicht in Sicht, was auch daran liegt, dass das EU-Budget gleichzeitig modernisiert werden soll. So sollen, ganz im Sinne von Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die Ausgaben für den Klimaschutz oder die Digitalisierung steigen. Dafür müsste es aber, wenn das Haushaltsvolumen nicht völlig in den Himmel steigen soll, im Gegenzug Einschnitte bei den traditionellen EU-Ausgaben geben, etwa für die Landwirtschaft oder die Regionalbeihilfen.

Das aber lehnen insbesondere Polen, Ungarn und andere osteuropäische Staaten ab. Sie sind die Hauptprofiteure der EU-Gelder, von denen ihre Ökonomien nach wie vor stark abhängig sind. Monatelange Gespräche zwischen den Botschaftern brachten genauso wenig Fortschritte wie der letzte Vorschlag der gegenwärtigen finnischen Ratspräsidentschaft, das Budget auf 1,07 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung zu steigern.

EU-Diplomaten ahnen, dass die Debatten über die Klimaneutralität und den Haushalt sich gegenseitig blockieren könnten, sie warnen deshalb davor, beide Themen zu vermischen. Der nächste Haushalt gelte für sieben Jahre, der Energiestrukturwandel aber sei eine Aufgabe für Jahrzehnte, sagt ein Diplomat eines westlichen EU-Staats. "Das kann man nicht mit ein paar Euro lösen." Man sei deshalb dagegen, beide Themen in einen Topf zu werfen.

In Warschau aber scheint diese Botschaft nicht anzukommen. Das aktuelle Niveau der EU-Beihilfen müsse beibehalten werden, heißt es im polnischen Gegenvorschlag für das Gipfel-Kommuniqué - und zwar unabhängig von zusätzlichen Geldern für die Kosten des Energiestrukturwandels. Das sei "entscheidend" dafür, dass ärmere Mitgliedsländer das Ziel der Klimaneutralität erreichen könnten.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und der tschechische Premier Andrej Babis eröffneten gleich noch eine weitere Front, indem sie forderten, Atomstrom als klimafreundlich anzuerkennen. "Das ist eine saubere Energie ohne Emissionen", sagte Babis. "Ich weiß nicht, warum manche Länder ein Problem damit haben." Gemeint haben dürfte er damit vor allem Deutschland und Österreich.

Boris Johnson lässt sich beim Gipfel vertreten - vom Ratspräsidenten

Sollte sich der Rat nicht hinter das Ziel der Klimaneutralität stellen, wäre das ein erster Rückschlag für die ehrgeizigen Pläne, die von der Leyen am Mittwoch vorgestellt hat. Entsprechend bringt sich die neue Kommissionschefin selbst in die Verhandlungen ein. Unter anderem trifft sie am Donnerstag Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki.

Johanna Geron / REUTERS Ratspräsident Charles Michel: Sondergipfel im Februar?

Der neue Ratspräsident Charles Michel erwägt derweil, einen Sondergipfel für Februar einzuberufen, um die Staats- und Regierungschefs zu zwingen, die Sache zu klären. Viele EU-Diplomaten halten den Zeitpunkt allerdings für verfrüht. Denn erst Ende 2020, wenn der gegenwärtige Finanzrahmen ausläuft, ist der Druck auf alle Seiten nach herrschender Lesart in Brüssel groß genug, sich zu bewegen. Erst dann auch wird Brüssel in der Lage sein, Polen, Ungarn und Tschechen konkrete Summen zu nennen, um die sozialen Kosten des von ihnen geforderten Umstiegs auf klimafreundliche Energieerzeugung abzufedern.

Auf die Deutschen kommen so oder so deutliche Mehrausgaben zu. Wenn es zum Schwur kommt, also in der zweiten Hälfte 2020, hat ausgerechnet Deutschland die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne. Dann fällt es doppelt schwer, sich hartleibig zu zeigen.

Ein schwacher Trost immerhin bleibt den Staats- und Regierungschefs: Endlich einmal wird ein Gipfel nicht vom Brexit überschattet. Obwohl am Donnerstag in Großbritannien gewählt wird, ist der Austritt der Briten diesmal bestenfalls ein Randthema beim Gipfel. Erwartet wird am Freitag lediglich eine kurze Diskussion des Wahlergebnisses. Und der britische Premier Boris Johnson kommt ohnehin nicht nach Brüssel - er hat sein Stimmrecht an Ratspräsident Michel abgetreten.

Im Geiste, so scheint es, hat die britische Regierung die EU schon verlassen. Die erstaunliche Einigkeit der EU aus den Tagen der Brexit-Verhandlungen dürfte jetzt allerdings auch wieder verschwinden.