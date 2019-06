Gipfel-Erklärung EU-Klimaziel wird zur Fußnote

Hunderttausende Menschen haben zuletzt regelmäßig für mehr Klimaschutz demonstriert, die Grünen haben bei der Europawahl vor allem in Deutschland stark zugelegt - doch beim Gipfel in Brüssel sind die Staats- und Regierungschefs mit dem Vorhaben gescheitert, ein Signal zu setzen: Eine verbindliche Festlegung, die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen, wurde aus der Abschlusserklärung des Gipfels getilgt und zur Fußnote degradiert. Im Haupttext ist nun nur noch die Rede davon, dass die EU sich an die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens halten soll.

Dabei hatte sich die Stimmung in der EU, auch unter dem Eindruck der Europawahl und der "Fridays for Future"-Proteste, zuletzt in beeindruckendem Tempo gedreht. Diverse Mitgliedsländer hatten ihren Widerstand gegen das von Frankreich vorgeschlagene Ziel der Klimaneutralität bis 2050 aufgegeben, darunter auch die Bundesregierung, die das Vorhaben noch im März abgelehnt hatte. Sie könne "für Deutschland dieses Ziel ausdrücklich unterstützen", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag vor Beginn des Gipfels. Diplomaten sprachen vor einer "überwältigenden Mehrheit" unter den EU-Staaten für das 2050-Ziel.

Die EU dürfte dann höchstens noch genauso viel Treibhausgase ausstoßen, wie sie an anderer Stelle einspart oder durch andere Maßnahmen kompensiert, etwa durch Aufforstung. Fossile Brennstoffe müssen dazu weitgehend durch Wind, Sonne, und andere alternative Energiequellen ersetzt werden. Zugleich müsste der Energieverbrauch drastisch sinken.

Eine überwältigende Mehrheit reicht nicht

Eine große Mehrheit der EU-Staaten genügt beim Gipfel allerdings nicht, dort wird traditionell einstimmig entschieden. Und einige osteuropäische Länder, allen voran Polen und Tschechien, wollten ihren Widerstand nicht aufgeben. "Warum sollten wir 31 Jahre vorher entscheiden, was 2050 passiert?", fragte etwa der tschechische Premier Andrej Babis.

Am deutlichsten äußerte sich Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Sein Land werde sich nur auf strengere EU-Klimaziele einlassen, wenn die EU einen "Kompensationsmechanismus" mit klaren Vorgaben einrichte. Zur Begründung sagte er unter anderem, dass westeuropäische Länder doppelt so viel Energie verbrauchten wie Polen.

Das ist freilich nur die halbe Wahrheit, denn der Energieverbrauch ist bei Klimaschutzzielen nicht die entscheidende Größe. Dies ist der CO2-Ausstoß, und hier rangiert Polen nach Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat mit einem Pro-Kopf-Jahresausstoß von 11 Tonnen nahezu gleichauf mit Deutschland - und liegt auch deutlich über dem EU-Durchschnitt von 8,8 Tonnen. Zudem sind die Emissionen des stark von Kohlestrom abhängigen Polens - anders als die der meisten westlichen EU-Staaten - in den vergangenen zehn Jahren nicht gesunken, sondern leicht gestiegen. Die Pro-Kopf-Emissionen Tschechiens liegen mit 12,3 Tonnen sogar über denen Deutschlands.

Auch Morawieckis Forderung nach finanziellen Kompensationen dürfte in Westeuropa nicht allzu gut ankommen, zumal es einen solchen Mechanismus im Grunde schon gibt: die Kohäsions- und Strukturmittel der EU, die helfen, den wirtschaftlichen Rückstand ärmerer EU-Länder auszugleichen. Polen ist seit vielen Jahren der mit Abstand größte Nutznießer dieser Mittel.

EU-Parlament hat sich auf 2050-Ziel geeinigt

Dabei war das Abschlussdokument kurz vor dem Gipfel schon entschärft worden. Im letzten Entwurf stand nur noch, dass die Staats- und Regierungschefs die zuständigen Minister und die EU-Kommission auffordern, "die Arbeit an Voraussetzungen, Anreizen und Rahmenbedingungen voranzutreiben, um festzulegen, wie ein Übergang zu einer klimaneutralen EU bis 2050 gesichert werden könnte", unter anderem unter Berücksichtigung "nationaler Umstände". Doch auch dieser unverbindliche Schwurbelsatz war Polen und Tschechien noch zu viel: Das Jahr 2050 wurde gestrichen, auch Ungarn und Estland sollen das laut Diplomaten verlangt haben.

Klimaschützer können sich derweil damit trösten, dass es wenigstens im EU-Parlament besser läuft. Dort verhandeln Christ- und Sozialdemokraten, Grüne und Liberale derzeit über eine künftige Zusammenarbeit - und sie haben sich nach SPIEGEL-Informationen auf die Klimaneutralität bis 2050 geeinigt. Ebenfalls einig ist man sich dort über die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen. Der Flugverkehr soll sogar zu 100 Prozent in den Handel mit Treibhausgas-Zertifikaten einbezogen werden, auch der Schiffsverkehr soll stärker dem Klimaschutz unterworfen werden.

Allerdings: Das Europaparlament kann in der EU keine Gesetze vorschlagen. Dieses Recht liegt allein bei der EU-Kommission. Zwar hat Manfred Weber, einer der Top-Kandidaten für den Job des künftigen Kommissionschefs, im Wahlkampf versprochen, Gesetzesvorschläge aus dem Parlament aufzugreifen. Ob Weber den Posten aber bekommt, ist zunehmend fraglich.