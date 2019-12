Klimaziel der EU Ein gigantisches Projekt - und zwei Risikofaktoren

Die Nachricht, dass Boris Johnson die Wahl in Großbritannien fulminant gewonnen hat, erreicht die Staats- und Regierungschefs der EU, als sie um 23 Uhr in Brüssel gerade über die Probleme mit der Türkei sprechen. Es geht um die Außenpolitik, so berichten EU-Diplomaten später, und auch der schwierigste Teil der Klimadebatte steht da noch aus. Also erstmal weiter, mit den eigenen Themen - der Brexit muss warten.

Dann, zwei Stunden später bei der Pressekonferenz, sagt der neue EU-Ratspräsident Charles Michel doch noch ein paar Sätze zum Austritt der Briten, der nun endgültig sicher scheint: "Wir sind bereit für die nächsten Schritte." Schon am Freitag wollen die Staats- und Regierungschefs kurz über den Brexit sprechen, aus Sicht der EU können die Handelsgespräche nun rasch starten. Michel tut, was auch sein Vorgänger stehts in den Mittepunkt stellten: Er lobt er die Einigkeit der 27 verbleibenden EU-Länder.

Doch mit ihr scheint es jenseits des Brexits nicht mehr weit her zu sein, wie vor allem die Klimaschutz-Debatte am Donnerstag zeigte. Das Ziel war ein Beschluss der Staats- und Regierungschefs, die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Es sollte der historische Startschuss für ein gigantisches Projekt sein: In 30 Jahren soll Europa zum ersten Kontinent werden, der keine Treibhausgase mehr ausstößt.

Ein beinahe historischer Satz

Doch nun steht im Gipfel-Kommuniqué ein eben nur beinahe historischer Satz. Der Europäische Rat unterstütze "das Ziel, bis 2050 im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris eine klimaneutrale Union zu erreichen", heißt es dort. Und dann: "Ein Mitgliedsstaat kann sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verpflichten, dieses Ziel für sich umzusetzen." Polen hat sich bis zum Schluss einem einstimmigen Beschluss widersetzt.

Als der Gipfel am Freitagnachmittag beginnt, liegt ein Scheitern bereits in der Luft. Neben Polen lehnen zunächst auch Tschechien und Ungarn das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ab. Es folgt ein stundenlanges zähes Ringen, das Ratspräsident Michel immer wieder unterbricht, um Beschlüsse über die Konferenz zur Zukunft Europas und den nächsten Mehrjahres-Haushalt der EU zu fassen. Auch für das Gruppenfoto müssen die Staats- und Regierungschefs zwischendurch noch posieren.

Doch auch das kann die Debatte offenbar nicht entkrampfen. Am Ende steht ein typischer Brüsseler Kompromiss: Es gibt keine strahlenden Sieger, auch keine echten Verlierer, doch so richtig zufrieden kann auch niemand sein. Polen steht wieder einmal isoliert da, das Land darf nun mit einigen unangenehmen Konsequenzen vor allem finanzieller Art rechnen. Die Befürworter eines ehrgeizigen Klimaschutzes unter den anderen 27 EU-Staaten müssen derweil mit der Tatsache leben, dass der Europäische Rat bei dem Versuch gescheitert ist, ein glasklares, entschlossenes Signal für den Klimaschutz zu senden.

Polen muss mit unangenehmen Folgen rechnen

Bei den Pressekonferenzen am gegen ein Uhr morgens gibt es entsprechend viel Verbalakrobatik zu beobachten. "Wir können sagen, dass wir uns alle zu dem Ziel bekennen, dass wir bis 2050 die Klimaneutralität erreichen wollen", sagt Angela Merkel - um nachzuschieben, dass Polen sich eben "noch nicht verpflichten konnte, wie die Implementierung stattfinden soll". Dann verschwindet die Kanzlerin, ohne Fragen zuzulassen, was schon für sich genommen ungewöhnlich ist.

"Wir haben eine Einigung über den Klimawandel erzielt", sagt Ratspräsident Michel wenige Minuten später. Nur brauche ein Land eben ein bisschen mehr Zeit - was etwas drollig wirkte angesichts der Tatsache, dass das Jahr 2050 noch 30 Jahre entfernt ist. Neben ihm steht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Tag zuvor ihren Klimaschutz-Plan vorgelegt hat. Eine "intensive, lebendige Debatte" habe man geführt, sagt sie. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki legt beim Rausgehen einen deutlich anderen Akzent. Sein Land habe das Recht, das Klimaziel "in seiner eigenen Geschwindigkeit erreichen". Ganz unverständlich ist diese Haltung nicht: Polen erzeugt rund 80 Prozent seines Stroms mit Kohle und will für den grünen Umbau seiner Wirtschaft ausreichend Geld aus Brüssel heraushandeln.

Das allerdings könnte schwierig werden. Denn sollte Warschau bei seinem Sonderweg bleiben, dürfte es nicht lange dauern, bis die anderen Länder sich über unfaire Wettbewerbsvorteile für die polnische Wirtschaft beschweren, die von manchen Klimaschutzmaßnahmen unbelastet bleibt.

Atomkraft bekommt kein grünes Etikett

Das dürfte die Position Polens in den bereits laufenden, knallharten Verhandlungen über den nächsten Mehrjahres-Haushalt der EU nicht eben verbessern. Warschau fordert hier nicht nur, die bisherigen Landwirtschafts- und Regionalbeihilfen in voller Höhe beizubehalten- von denen Polen unter allen EU-Staaten mit Abstand am meisten profitiert. Die polnische Regierung verlangt außerdem zusätzlich finanzielle Hilfe bei der Bewältigung des Klima-Strukturwandels. Zum Vorhaben, bei eben diesem Wandel nur eingeschränkt mitzumachen, mag das nicht so recht passen.

Fraglich ist auch, wie sehr sich Polen überhaupt dem Klimaschutz wird widersetzen können. Zwar muss der Rat der Staats- und Regierungschefs alle Entscheidungen einstimmig treffen. Doch bei den vielen Einzelgesetzen, die von der Leyen nun in den kommenden Monaten im Rahmen ihres "Green New Deal" ins EU-Parlament einbringen wird, könnte Warschau einfach überstimmt werden. Und erst bei der Umsetzung dieser Gesetze wird sich zeigen, wie ernst die EU es wirklich mit der Klimaneutralität meint.

Ungarn und Tschechien wiederum scheiterten mit dem Versuch, die Atomkraft vom Europäischen Rat zur klimafreundlichen Energiequelle ausrufen zu lassen - was der Atomindustrie die Aussicht auf viele Millionen Euro an Krediten und Fördergeldern beschert hätte. Stattdessen ist im Abschlussdokument nun lediglich vom "Recht der Mitgliedstaaten, über ihren Energiemix zu entscheiden" die Rede. Ein Recht, das freilich auch vorher schon existierte.

Der Brexit kommt - und mit ihm das nächste Drama

Als Michel und von der Leyen gemeinsam die Ergebnisse verkünden, sind viele Journalisten schon gar nicht mehr anwesend. An der Uhrzeit liegt das nicht: Ein Uhr morgens ist für Brüsseler Verhältnisse ein eher frühes Ende, das Ratsgebäude hat schon zu ganz anderen Uhrzeiten volle Pressekonferenzen gesehen. Aber ein EU-Gipfel ums Weltklima schafft es offenbar längst nicht in die Reihe der langen Gipfelnächte, in denen die Staats- und Regierungschefs bis zur Erschöpfung um eine Einigung ringen. Das liegt auch daran, dass man sich am Ende eben doch damit zufriedengab, ohne die Polen voranzugehen - und natürlich am Brexit.

Kurz vor 23 Uhr haben sich im Ratsgebäude Journalisten und Diplomaten vor den Bildschirmen versammelt. Als die ersten Hochrechnungen kommen, geht ein enttäuschtes Raunen durch die Menge. Boris Johnson ist hier keiner, den sie in besonders liebevoller Erinnerung haben. Der Briten-Premier hat aus seiner Abneigung gegen die EU nie einen Hehl gemacht und dann trotzdem Nachverhandlungen am Austrittsabkommen durchgesetzt. Jetzt hat er die Mehrheit für den Brexit. Damit ist es nahezu amtlich: Die EU verliert zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein wichtiges Mitglied.

EU-Diplomaten geben sich pragmatisch. Gut so, heißt es, dann könne man ab Montag mit den Handelsgesprächen beginnen. Die werden schwierig genug. Da niemand davon ausgeht, dass Johnson die Übergangsphase, die nach dem Brexit einsetzt, verlängern wird, muss ein Handelsabkommen bis Ende des Jahres stehen, wie rudimentär auch immer. Sonst droht, nun ja, schon wieder ein harter Brexit - nämlich Ende 2020.