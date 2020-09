EU soll mehr Mittel und Zuständigkeiten in der Gesundheitspolitik erhalten

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will Lehren aus der Coronakrise ziehen und die Rolle der EU stärken. Das kündigte sie in ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union an.