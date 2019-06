Nordmazedonien setzt auf EU-Beitritt "Wir haben keinen Plan B"

Friedliche Konfliktlösungen und regionale Kooperation, dafür die Perspektive der EU-Integration - diese Formel ist der wichtigste Grundsatz der Brüsseler Westbalkan-Politik. Kein Land hat das so ernst genommen wie Mazedonien, das im Staatsnamen seit neuestem den geographischen Zusatz "Nord" trägt.

Als einzige Nachfolgerepublik Jugoslawiens bewältigte das Land den Weg in die Unabhängigkeit ohne Krieg, bei Nationalitätenkonflikten setzte es auf einen friedlichen Ausgleich. Mazedonien löste überdies den jahrezehntealten Namensstreit mit Griechenland:

es benannte sich um in Nordmazedonien,

außerdem beschlossen beide Länder zahlreiche langfristige politische Versöhnungsprojekte.

Dieses so genannte Prespa-Abkommen ist in der jüngeren Geschichte der Westbalkan-Region beispiellos.

Die EU zögert mit Verhandlungsgesprächen

Doch obwohl der Kompromiss beider Länder radikal und die Namensänderung für Nordmazedonien sehr schmerzhaft war, zögert die Europäische Union, ihr Versprechen einzulösen und Beitrittsverhandlungen mit dem Land zu beginnen. Ursprünglich sollten sie im Juni starten.

Nun jedoch haben einige Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, Bedenken. Deshalb stehe die Glaubwürdigkeit der EU-Westbalkan-Politik insgesamt auf dem Spiel, warnt etwa der EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn.

Unter diesen schwierigen Vorzeichen beginnt der kürzlich gewählte nordmazedonische Präsident Stevo Pendarovski am Montag einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Nach einer Visite in Brüssel ist das der erste bilaterale Besuch des gelernten Rechts- und Politikwissenschaftlers.

"Keine grundsätzlichen Bedenken gegen Beitrittsverhandlungen"

Zwar herrscht in Nordmazedonien derzeit große Sorge, man könne das Abkommen mit Griechenland und die Namensänderung umsonst beschlossen haben. Doch Pendarovski gibt sich in einem Gespräch mit dem SPIEGEL vor seinem Deutschland-Besuch betont entspannt.

"Wir glauben, dass es keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Beginn von Beitrittsverhandlungen gibt, sondern dass es nur um technische Verzögerungen geht", sagt Pendarovski. "Deutschland ist einer unserer wichtigstern Partner, es war einer der Hauptakteure beim Prespa-Abkommen, und in Berlin versteht man die politische Lage in unserem Land sehr gut." Er sei optimistisch, dass Nordmazedonien im Herbst einen Termin für die EU-Verhandlungen bekomme.

Offiziell geht es tatsächlich um "technische Verzögerungen". In der vergangenen Woche sollte der Bundestag sein Votum für den Beginn der Beitrittsverhandlungen geben, verschob jedoch die Abstimmung.

Albanien und Nordmazedonien sollen einen Termin für Verhandlungen kriegen

Der Grund: Der EU-Fortschrittsbericht zu Mazedonien wurde mit Rücksicht auf die Europawahl erst Ende Mai veröffentlicht; für die Prozedur zur Vorbereitung des Votums sei nicht genug Zeit gewesen, hieß es in der CDU/CSU-Fraktion. Tatsächlich dürfte eher Erweiterungsmüdigkeit eine Rolle spielen:

Zwar steht für die Bundesregierung offenbar außer Frage, dass Mazedonien noch in diesem Jahr EU-Beitrittsverhandlungen beginnt, so zumindest äußerte sich in der vergangenen Woche der sozialdemokratische nordmazedonische Premier Zoran Zaev nach einem informellen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Doch unter vielen Parlamentariern sind die Vorbehalte offenbar groß, auch wenn sich niemand öffentlich und explizit dahingehend äußern mag.

Dabei geht es weniger um Rechtsstaats- und Korruptionsprobleme in Mazedonien als um die chaotische politische Lage in Albanien, wo der Konflikt zwischen der nominell sozialistischen Regierung und der bürgerlich-konservativen Opposition in den vergangenen Monaten in Gewalt mündete.

Obwohl sachlich kaum begründbar, sollen Albanien und Mazedonien einen gemeinsamen Termin für den Beginn der Beitrittsverhandlungen erhalten. Pendarovski sagte dem SPIEGEL, es habe in der Vergangenheit bei Integrationsfragen immer wieder getrennte Verhandlungen für verschiedene Länder gegeben, er persönlich sei allerdings nicht dafür.

Eine diplomatische Antwort auf eine für Nordmazedonien sensible politische Frage - im Land leben rund 25 Prozent Albaner, der Nachbar Albanien begreift sich ausdrücklich als deren Schutzpatron. Man will das Verhältnis zu Albanien mit Forderungen nach einer "Entkopplung" der Verhandlungen nicht belasten.

Kampf gegen Korruption ausbaufähig

Deutlicher äußert sich Pendarovski zu Fragen nach Korruption. Zwar haben sich rechtsstaatliche Standards seit dem Ende des autoritär-nationalistischen Gruevski-Regimes 2016 verbessert, allerdings ist das Land noch weit entfernt von einer unabhängigen Justiz.

Beim Kampf gegen Interessenkonflikte und Korruption in den eigenen Reihen ist die gegenwärtige Koalition aus Sozialdemokraten und albanischen Minderheitenparteien eher wenig konsequent. "Die jetzige Regierung kann und muss den Kampf gegen Korruption in konsequenter, in europäischer Weise führen, da besteht noch Spielraum", sagt Pendarovski.

Eine Alternative zum schnellstmöglichen Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen sieht er dennoch nicht. "Das Prespa-Abkommen erforderte ungeheuer viel Mut und Vision, ich glaube, das hat man auch in Deutschland verstanden", sagt Pendarovski. Deshalb habe Nordmazedonien auch keinen Plan B. "Unser Plan B ist, die Gespräche zum Jahresende zu starten", sagt er.