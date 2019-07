EU-Beamter Selmayr Junckers Strippenzieher wird nach Wien abgeschoben

Nur weg aus Brüssel mit dem Mann, egal wohin - das scheint das Motto für eine Entscheidung gewesen zu sein, die die EU-Kommissare am Mittwochvormittag bei ihrer Sitzung getroffen haben. Martin Selmayr, Generalsekretär der EU-Kommission, soll ab November Chef der EU-Vertretung in Wien werden. Bis dahin soll der Beamte dem scheidenden Kommissionschef Jean-Claude Juncker noch als Berater zur Seite stehen.

Damit endet eines der beliebtesten Rätsel auf den Brüsseler Beamtenfluren und weit darüber hinaus: Was wird aus Martin Selmayr, wenn Ursula von der Leyen Anfang November ihren Posten als neue EU-Kommissionspräsidentin antritt? Der Job in Wien überrascht: Für einen Mann, auf dessen Wort eben noch 35.000 Mitarbeiter gehört haben, mutet das neue Amt reichlich bescheiden an. Kein Wunder, dass in Brüssel bereits Vermutungen die Runde machen, die ganze Sache sei womöglich nur ein taktischer Rückzug - Rückkehr nicht ausgeschlossen.

Um zu verstehen, warum die Karrieredelle eines wenn auch hochrangigen Beamten in der EU-Hauptstadt für so viel Aufregung sorgt, muss man sich ein wenig mit der Person Selmayrs beschäftigen. Der deutsche Jurist kam im Februar 2018 im Zuge einer dubiosen Doppelbeförderung ins Amt des Generalsekretärs. Um die gewünschte Position zu erreichen, musste Selmayr binnen weniger Minuten zweimal befördert werden - ein Umstand, den das Europaparlament als "staatsstreichartige" Aktion brandmarkte und die EU-Ombudsfrau, die sich um Bürgerbeschwerden kümmert, als rechtswidrig einstufte. Wer noch einen Beleg für eine EU-Elite brauchte, die sich um ihr Ansehen beim Bürger nicht kümmert, hatte ihn nun.

Selmayr, 48, hatte sich schon zu diesem Zeitpunkt einerseits reichlich Feinde, aber andererseits für Kommissionschef Jean-Claude Juncker auch unverzichtbar gemacht. In Brüssel kursierten immer wieder Geschichten, wonach Selmayr der eigentliche Chef in der EU-Kommission sei. So ganz der Wahrheit entsprachen sie wohl nie, doch richtig war schon, dass der gesundheitlich angeschlagene Juncker sich eher als Mann für die großen Linien sah und die Details der Arbeit seiner Riesenbehörde liebend gern Selmayr überlies. "Wenn er geht, gehe ich auch", drohte Juncker daher folgerichtig bei einem Treffen mit EVP-Parteifreunden, die auf dem Höhepunkt der Selmayr-Krise dessen Ablösung forderten.

"Monster im Berlaymont"

Selmayr, einst Bertelsmann-Lobbyist in der EU-Hauptstadt, hat sich seinen Ruf als "Monster im Berlaymont" (so der Name des Hauptquartiers der Kommission) hart erarbeitet: Er galt als ruppig im Umgang mit Kollegen, machte im kleinen Kreis schon mal Minister der Bundesregierung herunter und ließ auch im persönlichen Gespräch selten den Eindruck aufkommen, sein Gesprächspartner hätte zur Unterredung auch den ein oder anderen intelligenten Gedanken beizutragen. Gleichzeitig trat er stets als hilfsbereiter Geist auf, wenn er seine Karriere zu fördern können glaubte. In der Flüchtlingskrise etwa versuchte er jeden Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel umzusetzen.

Gleichzeitig unterliefen ihm schwerwiegende Fehler. Der bekannteste betrifft seine Durchstecherei von Details des offenbar desaströs verlaufenen Brexit-Dinners Junckers mit der damaligen britischen Premierministerin Theresa May Ende April 2017. In dem Text eines mit Selmayr bekannten Journalisten entstand gleich zu Beginn der Brexit-Gespräche der Eindruck, dass May noch nicht einmal mit den grundlegenden Fragen der Verhandlungen vertraut ist. Es war eine der seltenen Aktionen, für die Selmayr sich einen öffentlichen Rüffel Junckers einfing.

Selmayr versuchte bis zuletzt, seine Demission zu verhindern. Zunächst schien dies sogar erfolgversprechend. Immerhin scheiterte der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei Manfred Weber, ein erklärter Gegner Selmayrs und seiner Methoden, bei dem Versuch, Kommissionschef zu werden.

Zudem versuchte Selmayr sich anderen Anwärtern auf den Kommissionsspitzenposten anzudienen. Wie die französische Zeitung "Liberation" minutiös ausleuchtete, versuchte er zuletzt unter anderem im Zusammenspiel mit Kroatiens Premier Andrej Plenkovic seinen Job zu retten.

Frederick Florin/AFP Künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Selbst als die Staats - und Regierungschefs völlig überraschend Ursula von Leyen als künftige Kommissionschefin nominierten, gab sich Selmayr noch nicht geschlagen. Als Generalsekretär machte er ihr Vorschläge, wen sie in ihr Übergangsteam aufnehmen sollte, auch er selbst huschte immer mal wieder von seinem Büro im Berlaymont über die Straße zu von der Leyens Büroflucht.

Am Ende entschied sich von der Leyen für einen klaren Schnitt. Ihre Entscheidung verkündete sie vor knapp zehn Tagen, am Montag vor ihrer Wahl in bei der Sitzung der EVP-Fraktion in Straßburg. Sie wisse, dass es in den EU-Topjobs nur einen Deutschen gebe könne, sagte von der Leyen laut Teilnehmern. "Und ich hoffe, dass ich das bin." Mit der Ansage dürfte sich von der Leyen entscheidende Stimmen bei ihrer Wahl gesichert haben, denn so zeigte sie, dass sie künftig der Boss in der Kommission sein wird, und nicht ihr erster Beamter.

Wer wird neuer Generalsekretär?

In Brüssel werden mehrere Namen für Selmayrs Nachfolge gehandelt, wirklich belastbar scheint noch keiner zu sein. Die Stelle ist zentral, um die 35.000-Mitarbeiter-Behörde zu steuern.

Selmayrs Abschiebung nach Wien ist nur eine der Top-Personalien, die die EU-Kommissare am Mittwochvormittag entschieden haben. Unter anderem wurden mehrere neue Generaldirektoren ernannt - womit man eigentlich auch hätte warten können, bis von der Leyen Anfang November ihr Amt übernimmt.

Für Stirnrunzeln sorgt bei EU-Diplomaten auch, dass eine Vertraute Selmayrs zur Chefsprecherin der EU-Kommission aufsteigt. Mit Informationen aus dem Innenleben der Behörde dürfte der Strippenzieher also auch künftig in Wien bestens versorgt sein.