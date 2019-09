Der Hoffnungsträger aus Rom: Paolo Gentiloni (Sozialdemokrat, Italien).

Ihm kommt in der neuen Kommission eine Schlüsselrolle zu - und das liegt nicht nur daran, dass der 64-Jährige das Wirtschaftsressort übernehmen soll, sondern auch, dass er Italiener ist. Gentilonis Heimatland hat sich laut Umfragen in den vergangenen Jahren von einem der EU-freundlichsten zu einem der EU-kritischsten Länder gewandelt. Ein Grund ist die Sparpolitik der EU seit der Finanzkrise von 2008 und die anhaltende Kritik Brüssels an der Staatsverschuldung Italiens, die in der EU nur noch von Griechenland übertroffen wird. Der zweite Grund ist, dass sich die Italiener in der Flüchtlings- und Migrationsfrage von der EU seit langem im Stich gelassen fühlen. Italienische Rechtspopulisten wie Lega-Chef Matteo Salvini haben beides virtuos genutzt, um gegen die EU Stimmung zu machen und Wählerstimmen zu sammeln. Das löste in Brüssel sogar Ängste aus, Italien könnte den Euro verlassen und ihn damit zum Kollaps bringen.



Gentiloni, so die Hoffnung in Brüssel, könnte die Finanz- und Wirtschaftspolitik der EU in Italien besser vermitteln. In Italien erhofft man sich dagegen noch deutlich mehr. Dort ist die Vorstellung weit verbreitet, dass der ehemalige italienische Regierungschef die Politik der EU ganz konkret an italienischen Wünschen ausrichten, sprich: in Sachen Staatsdefizit öfter ein Auge zudrücken wird. Das aber würde insbesondere aus Deutschland scharfe Kritik hervorrufen. Für von der Leyen ist die Nominierung Gentilonis als Wirtschaftskommissar deshalb nicht ohne Risiko.