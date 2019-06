Wahl des EU-Kommissionspräsidenten Deutschlands falscher Weber-Glaube

Endlich sind wir Deutschen einmal wieder die besseren Europäer, endlich haben wir den Beweis dafür: das Schicksal unseres europäischen Spitzenkandidaten Manfred Weber. Alle wahren Europäer sollten den Deutschen jetzt als ihren neuen Chef anerkennen! Haben sie ihn nicht gewählt? Er ist ja nun Chef der stärksten Fraktion im Europaparlament. Und wer gegen ihn ist, allen voran der französische Präsident Emmanuel Macron, dem sagt es Manfred Weber heute in der "Welt". "Bisher haben diejenigen obsiegt, die destruktiv unterwegs sind und etwas verhindern wollen", schreibt dort ein verzweifelter, weil derzeit eher chancenloser Weber gegen diejenigen, die "das Spitzenkandidatenprinzip vermeintlich begraben" haben.

Genau, obstruktiv ist dieser Macron, predigt ständig Europa, aber will es in Wirklichkeit verhindern!

Ja, Weber hat Recht, der Franzose funktioniert nicht nach seinem Spitzenkandidaten-Prinzip. Macron sagte schon vor und sagt nach der Europawahl, dass Weber für das Amt des Kommissionspräsidenten nicht gut genug ist. Wenn schon jemand aus Deutschland auf dem Posten, dann will Macron die Beste: Angela Merkel, so der Präsident, würde er als Kommissionschefin sofort unterstützen. Für Weber aber wäre auch der Merkel-Ersatz nur eine "Entscheidungsfindung im Hinterzimmer". Denn er hat ja spitzenkandidiert, nicht Merkel.

Wieder einmal sind wir Deutschen die besseren Europäer, weil wir auf Regeln bestehen. Wir wollten Griechenland aus der Euro-Zone schmeißen, weil sich die Griechen nicht an die Regeln des Stabilitätspaktes hielten. Das ging dann doch nicht, weil sich der französische Präsident, damals hieß er noch Francois Hollande, querstellte. Wir wollen heute den Kommissionschef stellen, weil es unseren guten parlamentarischen Regeln entspricht, dass die stärkste Fraktion das wichtigste Amt besetzt. Wenn sich doch nur alle an die Regeln hielten und so gute Europäer wären wie wir!

Angetreten, um alte Regeln zu brechen

Tatsächlich liegt hier ein fundamentaler deutscher Dissens mit Macron. "Revolution" hieß sein letztes Buch. Er ist nicht nur in Frankreich angetreten, alte Regeln zu brechen. Der Ausgangspunkt seines politischen Engagements war immer, dass die westlichen Demokratien und ihre nur noch sogenannten Volksparteien in einer existentiellen Krise stecken und dringend der Erneuerung bedürfen. Also gründete er in Frankreich eine neue Partei, die heute die Mehrheit in der Pariser Nationalversammlung stellt und nun stärkstes Mitglied der Liberalen-Fraktion im Europaparlament ist. Also will er auch in Europa die Dominanz von Konservativen und Sozialdemokraten brechen und zeigen, wie man dort anders und besser Politik machen kann.

Er wusste auch, dass das nicht im Alleingang geht. Er machte den Deutschen zwei Jahre lang jede Menge Vorschläge für eine ambitioniertere Europa-Politik. Und weil keine Antworten kamen, machte er den letzten Vorschlag eben ohne die Deutschen: das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050. Erst stimmten nur Belgier, Holländer und Skandinavier zu. Dann zog Deutschland missmutig mit.

Gerade Weber und die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die dessen Anrecht auf die Kommissionspräsidentschaft heute am hartnäckigsten verteidigt, haben sich zuletzt am stärksten, stärker als die Bundeskanzlerin, gegen die Reform -Vorschläge Macrons positioniert. Statt auf sie einzugehen, forderte AKK lieber die Umverlegung des EU-Parlaments von Straßburg nach Brüssel. Kein wirklich aktuelles Thema, aber ein Mittel, Macron zu sagen, dass die CDU die Schnauze voll von seinen Vorschlägen hat.

Doch es gilt für die Franzosen und es gilt für die Deutschen: Gute Europäer sind sie nur, wenn sie sich abstimmen. Keine französische Vision nützt etwas ohne deutsches Verständnis, deshalb richtete sich ja Macron zuletzt öfter als kein französischer Präsident vor ihm an das deutsche Publikum. Aber auch keine deutsche Regel nützt etwas, wenn Paris sie nicht befolgt. Und deshalb ist es jetzt so scheinheilig, wenn sich die Deutschen in Brüssel, Christdemokraten und Grüne nahezu koalitionsreif vereinigt, als gute Europäer im Namen Webers brüsten. Wissen sie denn nicht, dass noch kein Franzose überhaupt eine Übersetzung für "Spitzenkandidat" gefunden hat, so fremd ist den Franzosen dieser Begriff. "Nicht nur in Deutschland" habe er Wahlkampf gemacht, rechtfertigt sich Weber in der "Welt". Stimmt schon, aber leider kennt ihn bis heute trotzdem kaum ein Franzose.

Demokratie bedarf aber nicht nur klarer Regeln, sondern auch der Öffentlichkeit. Und so lange es die in Europa nicht gibt, wäre es fatal, wenn die Deutschen nun auch noch glaubten, mit Weber an der Spitze die besseren Demokraten zu sein.

