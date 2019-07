Gescheiterte EU-Spitzenkandidaten Die zwei Fragezeichen

Es herrscht eine gewaltige Empörung in Deutschland und insbesondere bei der SPD, ein heiliger Furor für die Demokratie, viele SPD-Politiker sehen sie: am Ende. Der Grund ist die Nominierung Ursula von der Leyens als EU-Kommissionspräsidentin, beziehungsweise: Dass die europäischen Spitzenposten nicht so vergeben wurden, wie manche es sich gewünscht hätten. Demokratie hätte in ihren Augen bedeutet, dass ausschließlich einer der beiden Männer Kommissionspräsident wird, die von ihren Parteienfamilien als sogenannte Spitzenkandidaten in den EU-Wahlkampf geschickt worden waren. Entweder der vor allem in Brüssel berühmte CSU-Mann Manfred Weber oder der frühere niederländische Außenminister Frans Timmermans.

Doch es kann Entwarnung gegeben werden - um die Demokratie in der EU steht es heute weder besser noch schlechter als gestern oder vor einem Jahr. Zwar kann man sich darüber streiten, ob Ursula von der Leyen als unpopuläre deutsche Ministerin die Richtige ist, um die EU zu führen - aber es gibt ein grundsätzliches Missverständnis darüber, ob ihre Nominierung undemokratisch war. Sie war es nicht. Das eigentlich Problem ist ein anderes: Das in Europa neue Spitzenkandidatenprinzip hat einfach nicht wirklich funktioniert.

Deshalb täuscht sich die SPD auch, wenn sie denkt, sie verteidige mit dem Spitzenkandidatenprinzip die Demokratisierung der EU. Sie verteidigt in Wahrheit nur das Erbe von Martin Schulz, der es offenbar als eine Art persönliches Vermächtnis sieht, dass es in Europa bei der Europawahl 2014 erstmals Spitzenkandidaten gab, zu denen er damals selbst gehörte. Die Wahrheit ist aber: Außer in Deutschland spielten die Spitzenkandidaten bei den EU-Wahlen in kaum einem Land eine Rolle. Sie sind deshalb auch nicht von einem gewaltigen Plebiszit getragen, das sie unausweichlich gemacht hätte.

Im Wahlkampf standen die nationalen Kandidaten im Vordergrund

Katarina Barley beklagt nun, "kein Mensch" in Europa kenne Ursula von der Leyen. Aber die Wahrheit ist, dass auch kaum ein Mensch in Europa die sogenannten Spitzenkandidaten für die Europawahl kannte - wäre es anders, könnte man sie auch nicht so leicht übergehen. Wahrscheinlich kennen sogar mehr Menschen die deutsche Verteidigungsministerin als Manfred Weber und Frans Timmermans. In Deutschland und den Niederlanden, ihren Heimatländern, hatten die beiden zwar eine gewisse Öffentlichkeit, selbst hier waren sie laut Umfragen dennoch vielen Wählern unbekannt. Die Wähler in Frankreich, Italien, Spanien, Polen oder Großbritannien hörten dagegen im Wahlkampf kaum je die Namen der beiden, die nationalen Kandidaten standen allein im Vordergrund.

Das hängt erstens damit zusammen, dass das Konzept "Spitzenkandidat" in Deutschland zwar wohlbekannt ist, in anderen europäischen Ländern aber nicht - es ist kein Wunder, dass in den französischen und britischen Medien "Spitzenkandidat" als deutsches Lehnwort geschrieben wurde, weil es in den jeweiligen Sprachen und politischen Traditionen keine direkte Entsprechung dafür gibt. Das "Spitzenkandidaten-Prinzip" ist deshalb auch in vielen europäischen Ländern nicht der ultimative und alleingültige Ausdruck von Demokratie, als der es in Deutschland von der SPD nun mit heiligem Ernst verteidigt wird. Dahinter steckt eine germanozentrische Sicht, die von politischen Traditionen in anderen ebenfalls demokratisch regierten Ländern wenig wissen will.

Zweitens werden EU-Wahlen trotz allem immer noch als nationale Wahlen ausgetragen - mit nationalen Themen, nationalen Köpfen und nationalen Listen. Manfred Weber und Frans Timmermans standen nur in ihren Heimatländern zur Wahl. Das ist bei der deutschen Bundestagswahl zwar auch nicht anders, auch da treten die Kandidaten nur in ihren jeweiligen Wahlkreisen an. Trotz lokaler Kandidaten gibt es aber auch einen nationalen Bundestagswahlkampf mit entsprechenden Themen - anders als bei der EU-Wahl. Wenn man das ändern wollte, müsste man auf einen Vorschlag von Emmanuel Macron zurückgreifen, der in diesen Tagen von manchen in Deutschland als eine Art Totengräber der Demokratie gebrandmarkt wird, weil er gegen Manfred Weber war. Aber Macron hat in seinen vielen Vorschlägen für Europa unter anderem "transnationale Listen" gefordert, die tatsächlich für einen gesamteuropäischen Wahlkampf sorgen würden: Damit gäbe es Kandidaten, die in allen EU-Ländern zur Wahl stünden. Es ist einer der vielen Vorschläge Macrons, auf die Deutschland nie eine Antwort gegeben hat.

Doch es gibt noch einen ganz einfachen Grund, warum kein "Spitzenkandidat" EU-Kommissionspräsident geworden ist: Keine Fraktion hat im EU-Parlament eine Mehrheit. Die Fraktionen konnten sich auch nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen - auf eine Koalition gewissermaßen. Und so kamen die Staats- und Regierungschefs wieder ins Spiel: Sie mussten die komplizierte Situation lösen, und sie haben am Ende ein Paket von Personen geschnürt, das für sie alle akzeptabel war. Die Staats- und Regierungschefs sind in ihren Ländern übrigens durchaus demokratisch legitimiert. Wenn so etwas in Deutschland passiert, spricht auch die SPD von einem Kompromiss. Jetzt spricht sie düster von "Hinterzimmern".

Es stimmt: Die europäische parlamentarische Demokratie muss gestärkt werden. Das Spitzenkandidatenprinzip war ein gut gemeinter Anfang. Beim letzten Mal standen mit Martin Schulz und Jean-Claude Juncker zwei Personen zur Verfügung, die das nötige politische Gewicht hatten, damit sie am Ende für die Staatschefs auch unumgänglich waren. Das war diesmal offensichtlich nicht der Fall. Wer jetzt laut "Betrug" schreit, handelt nicht nur unredlich, sondern auch unverantwortlich.