Last-Minute-Vorstoß Die drei Probleme mit Johnsons Brexit-Plan

Es war wie so oft bei Boris Johnson: Große Töne auf der Bühne, kleines Karo hinter den Kulissen. "Wir werden den Brexit durchziehen", rief der britische Premierminister den Tories auf dem Parteitag in Manchester. Am 31. Oktober werde er sein Land aus der EU führen - mit Abkommen, wenn sich die EU seinem Willen beuge. Oder ohne Deal, falls sie nicht nachgibt.

Zur gleichen Zeit legten Johnsons Unterhändler in Brüssel den Brexit-Plan des Premiers vor - endlich als Rechtstext und nicht wie bisher als Diskussionspapier. Und was dort stand, las sich wesentlich konzilianter als das, was Johnson auf der Bühne in Manchester von sich gab.

Allerdings: Ob es genügt, einen Chaos-Brexit ohne Abkommen noch abzuwenden, steht in den Sternen. Zwar reagierte die EU offiziell diplomatisch auf Johnsons Vorschlag. Kommissionpräsident Jean-Claude Juncker begrüßte Johnsons Entschlossenheit, "sich in Richtung eines Deals zu bewegen". Es gebe "positive Fortschritte" im britischen Vorstoß, aber auch "problematische Punkte", die es noch auszuräumen gelte. Hinter den Kulissen wurde Diplomaten und Politiker deutlicher: Die britischen Ideen seien zwar ein Fortschritt, im Grunde aber auch nicht neu und mindestens schwierig umsetzbar.

Es gibt Fortschritte - immerhin

Das Hauptproblem ist nach wie vor die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Die EU pocht darauf, dass zwischen beiden Landesteilen nach dem Brexit keine neue harte Grenze entsteht. Sollten die Briten den bereits vereinbarten Backstop wieder loswerden wollen, müssten sie etwas vorschlagen, das die gleichen Funktionen erfüllt. Doch in Brüssel glaubt kaum jemand, dass Johnsons Vorschlag dem genügt.

Dennoch tun sich EU-Diplomaten dieses Mal gar nicht so leicht, das neue Angebot der Briten zurückzuweisen. Denn es gibt Fortschritte im Vergleich zum bisherigen Verhandlungstand. Nicht mehr nur landwirtschaftliche Güter und Lebensmittel sollen nun in Nordirland für eine gewisse Zeit nach den Regeln und Standards des EU-Binnenmarkts behandelt werden, sondern auch sonstige Güter - so wie es die EU immer verlangt hat.

Video-Analyse: Johnsons Märchenstunde auf dem Parteitag

Video Paul ELLIS/ AFP; DER SPIEGEL

Entsprechend wird die EU erst einmal nicht den Daumen über die Vorschläge senken. Warum auch? Was Johnson kann, können sie in Brüssel auch: so lange den Anschein von Kompromisswillen erwecken, bis klar ist, dass die andere Seite die Schuld am Scheitern trägt. Denn es gibt weiterhin große, womöglich unüberbrückbare Probleme.

Ein Kritikpunkt in Brüssel war am Mittwochnachmittag, dass die Briten in Nordirland zwei Dinge trennen wollen, die in der EU eng verwoben sind: Binnenmarkt und Zollunion. Im EU-Binnenmarkt gibt es nur deswegen keine Grenzkontrollen, weil regulatorische Prüfungen - zum Beispiel, ob Lebensmittel den EU-Standards entsprechen - und Zollkontrollen vollständig "integriert" sind, wie Beamte sagen.

Die Briten wollen nun aber, dass Nordirland im Binnenmarkt bleibt, auch wenn sie es nicht so nennen. Man wolle eine "die gesamte irische Insel umfassende regulatorische Zone schaffen", heißt es in einer "erklärenden Note" zum bisher unveröffentlichten Rechtstext Londons. Gleichzeitig sollen die Nordiren aber die EU-Zollunion gemeinsam mit Großbritannien verlassen. Damit sind die Probleme zurück, mit dem die Unterhändler seit Monaten ringen.

Zwei große Probleme - und ein noch größeres

Eines ist: Wie erhebt man Zölle, ohne dass es zwischen Irland und Nordirland wieder Schlagbäume gibt? Die Briten behaupten, dass ihr Vorschlag Kontrollen an der Grenze oder auch nur in ihrer Nähe überflüssig mache. Stattdessen sollen Waren vor dem Grenzübertritt angemeldet und dann entweder von irischen oder britischen Behörden verfolgt werden. Die wenigen physischen Untersuchungen, die noch notwendig wären, sollen auf den Firmengeländen der Händler stattfinden. Das aber, meint ein EU-Experte, würde nicht nur einen "ungeheuren bürokratischen Aufwand" bedeuten, da man völlig neue Strukturen schaffen müsste. Es würde auch breite Möglichkeiten des Missbrauchs eröffnen.

Hinzu käme ein weiteres Problem: Wie hält man Waren, die von außerhalb nach Großbritannien kommen und nicht den EU-Standards entsprechen - etwa Chlorhühnchen aus den USA - künftig aus Nordirland fern? Denn von dort könnten sie, sollte der britische Plan umgesetzt werden, ungehindert in die Republik Irland und die restliche EU gelangen. London schlägt vor, dass britische Behörden die Waren auf britischem Boden prüfen - und zwar auf Basis von EU-Recht, obwohl Großbritannien daran nicht mehr gebunden sein soll. "Wir werden sicher nicht heikle Kontrollen an die Briten oder irgendwen sonst outsourcen", meint ein EU-Diplomat dazu.

Doch es gibt ein womöglich noch größeres Problem. Die britische Regierung will den gesamten Plan unter einen Vorbehalt stellen: die Zustimmung der Nordiren. Deren Parlament und die Regierung sollen die Vereinbarungen absegnen - nicht einmal, sondern immer wieder. Ein erstes Votum soll nach dem Ende der zweijährigen Übergangsphase nach dem Brexit erfolgen, danach alle vier Jahre ein weiteres.

Nordirland-Veto könnte harte Grenze zurückbringen

Es wäre de facto das Zeitlimit für den Irland-Backstop, das die Briten immer gefordert haben und die EU immer kategorisch abgelehnt hat. Denn sollte die Zustimmung der Nordiren ausbleiben, wäre die gesamte Vereinbarung nach einem Jahr hinfällig. Dann könnte das kommen, was die EU und Irland um jeden Preis verhindern wollen: eine neue harte Grenze zu Nordirland.

Selbst britische Beamte räumen das auf Nachfrage ein. Doch sie betonen, dass das Votum nun einmal eine demokratische Notwendigkeit sei, um den Nordiren ein Mitbestimmungsrecht über Regelungen zu geben, die sie ansonsten nicht beeinflussen könnten. Außerdem könnten sie auch immer wieder für die Fortsetzung der Vereinbarung stimmen. Dann bliebe Nordirland praktisch dauerhaft im EU-Binnenmarkt. Damit, heißt es aus britischen Regierungskreisen, bringe London ein großes Opfer.

In Brüssel sieht man das freilich anders. Im EU-Parlament etwa tagte am Mittwochabend die Brexit-Steuerungsgruppe mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier, um das britische Papier zu beraten. Die Stimmung unter den Vertretern der Fraktionen war düster, berichten Teilnehmer. Zu viele Lücken ließen die britischen Vorschläge offen, die zentralen Forderungen der EU blieben unerfüllt.

Barnier brachte bei der turnusgemäßen Sitzung der EU-Kommission am Mittwochmorgen bereits ein ganz anderes Problem auf: Wie kann man den Brexit-Termin Ende Oktober notfalls verschieben, wenn Premier Johnson sich partout weigert, dies zu beantragen? "Wir werden weiterarbeiten", sagte der Franzose später auf dem Weg ins Parlament, "um einen Deal zu erreichen."