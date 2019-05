Extreme Verluste für Corbyns Partei bei der EU-Wahl Der Labour-Haken

Was muss das für ein Gefühl gewesen sein für Jeremy Corbyn, als er am späten Sonntagabend von den Ergebnissen im Londoner Bezirk Islington erfuhr? Islington, dort liegt auch Corbyns Wahlbezirk, im Norden des Stadtteils hat Labour seit Jahrzehnten jede Wahl gewonnen, Corbyn selbst zuletzt mit mehr als 72 Prozent.

Dass Labour ausgerechnet hier verlieren könnte, schien ausgeschlossen, auch wenn Corbyn nicht selbst als Kandidat bei der Europawahl antrat. Doch mit seiner Vorherrschaft war an diesem Sonntagabend, Corbyns 70. Geburtstag, Schluss.

Stattdessen triumphierten die Liberaldemokraten in Islington. 27 Prozent erreichten sie, 18 mehr als 2014. Corbyns Labour-Partei verlor im Vergleich 21 Prozent und kommt nun auf 26 Prozent.

Die Liberaldemokraten gewannen auch in London insgesamt, landesweit kamen sie vor Labour und hinter der Brexit-Partei auf den zweiten Platz. Islington war also nur ein Sieg von vielen - aber ein symbolischer.

Wer verstehen will, wie Corbyn in seinem Wahlbezirk so eine herbe Niederlage einfahren konnte, muss mit Menschen wie Carmen Cousens reden. Es ist Feiertag an diesem Montag in London, Hunderte Menschen schlendern durch die Upper Street in Islington. Im Bio-Laden gibt es "Superfood", nebenan stehen ein "Social Cafe" und eine zuckerfreie Bäckerei. In der Auslage liegt glutenfreies Brot.

Im Eisladen "Udderlicious" steht Cousen hinten in der Küche, rührt in einem riesigen Bottich. "Ich habe Lib Dems gewählt", ruft die 24-Jährige von hinten. "Labour ging einfach nicht." Bei den letzten Wahlen habe sie Corbyn noch ihre Stimme gegeben. "Aber ich bin gegen den Brexit. Wie kann ich da Corbyn wählen?"

Erst habe sie für die Grünen stimmen wollen, die andere Partei, die den Brexit noch verhindern will. Dann sei sie doch noch umgeschwenkt, obwohl sie mit vielen Positionen der Liberaldemokraten nicht übereinstimme. Aber deren klare Haltung zum Brexit habe den Ausschlag gegeben - und sie selbst letztlich taktisch abgestimmt.

"Bollocks to Brexit", auf Deutsch etwa: "Scheiß auf den Brexit!", mit diesem Slogan warben die Liberaldemokraten im Wahlkampf. Deutlicher geht es kaum.

Seid ihr für oder gegen den Brexit? Das wollten die Briten vor dieser Europawahl von ihren Repräsentanten wissen. Die Grünen und die Liberaldemokraten hatten auf die Frage eine klare Antwort parat. Die beiden Parteien konnten am Sonntagabend jubeln. Außerdem fuhr Nigel Farages Brexit-Partei einen klaren Sieg ein. Sie kam mit Maximalforderungen und brachialer Brexit-Rhetorik auf knapp 32 Prozent der Stimmen.

Tories und Labour hingegen erzielten historisch schlechte Ergebnisse. Nach Jahren des Brexit-Wirrwarrs hat sich die britische Gesellschaft polarisiert. Die Wähler hatten offenbar genug Zeit, um sich eine eindeutige Meinung zu bilden - und wanderten massenhaft zu Parteien ab, die ebenfalls eine haben.

In der Brexit-Frage hat Corbyn sich immer wieder um eine klare Antwort gedrückt. Er strebe eine Neuwahl an, sagte er immer wieder. Nur wenn das nicht gelinge, würde er eine zweite Volksabstimmung über einen von den Tories verhandelten Deal unterstützen. Es ist Corbyns Formel, um es sowohl Brexit-Gegnern als auch Brexit-Befürworter unter den Labour-Wählern recht zu machen.

"Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, was Labour in Sachen Brexit möchte", sagt Cousens im Eisladen dazu. Haben sie nicht zuletzt erzählt, dass sie das Resultat des Referendums respektieren wollen?"

Lib Dems bewerten die Wahl als möglichen Wendepunkt

Genau diese bewusst mehrdeutige Haltung ist es, die Nick Wakeling in die Hände spielt. Der 44-Jährige war einer der lokalen Kandidaten der Liberaldemokraten in Islington. Im Wahlkampf ist er pro Tag Dutzende Kilometer durch seine Heimat gelaufen, hat an Türen geklopft und Menschen überredet, nicht für Labour zu stimmen. Jetzt führt er durch Straßen mit Reihenhäusern, Parks und Plätze und Crêpes-Läden.

Einst gab es hier viele Sozialwohnungen, nun sind viele Kreative und Wohlhabende eingezogen. "Diese Häuser hier kosten ab 30 Millionen Pfund", sagt Wakeling und deutet auf die Backsteinvillen, die hinter Bäumen stehen. "Hier wohnt auch Keira Knightley, habe ich gehört."

Steffen Lüdke Nick Wakeling: Immer mehr Überläufer aus dem Labour-Lager

Jetzt, ziemlich plötzlich, habe die Parole "Stop Brexit" verfangen, sagt Wakeling. Dutzende ehemalige Labour-Wähler hätten ihm in den vergangenen Tagen gesagt, dass sie nun die Lib Dems wählen würden. Wakeling glaubt: "Die EU-Wahl kann zu einem Wendepunkt werden."

Ob es soweit kommt, hängt auch von Labours Reaktion ab. Wird Labour zur Anti-Brexit-Partei, steigen die Chancen auf ein zweites Referendum dramatisch. In dem Fall könnte es mit dem Erfolg der Liberaldemokraten schnell wieder vorbei sein.

Der interne Kampf in der Partei ist eröffnet

Schon Sonntagnacht wurde klar, was Labour nun bevorsteht. Es waren noch längst nicht alle Resultate bekannt, als Schatten-Außenministerin Emily Thornberry den Machtkampf eröffnete. Ihre Partei hätte sich klar für ein zweites Referendum stark machen sollen. "Und wir hätten sagen sollen, dass wir dafür werben werden, um in der EU zu bleiben." Ein Seitenhieb gegen Corbyn und seine Taktik, live im Fernsehen.

Am Montag schlossen sich ihr weitere wichtige Labour-Leute an, darunter Schattenkanzler John Martin McDonnell - eigentlich einer von Corbyns engsten politischen Freunden. Es sei Zeit, ein zweites Referendum zu unterstützen, sagte er.

Vize-Parteichef Tom Watson startete gar eine Umfrage, in der Labour-Unterstützer abstimmen sollen, ob sie die Brexit-Politik der Partei lieber an einem Sonderparteitag oder bei einer Mitgliederbefragung ändern wollen.

Und Jeremy Corbyn? Bewegt sich zentimeterweise. Er höre sich beide Seiten sehr aufmerksam an, sagte er zunächst am Montag. Später schrieb er laut "Guardian" seinen Parlamentariern, dass Labour bereit sei, jeden Brexit-Deal - und nicht nur einen von den Tories verhandelten - noch einmal durch eine zweite Volksabstimmung oder eine Neuwahl bestätigen zu lassen.

Nach enthusiastischer Unterstützung für ein zweites Referendum und eine Anti-Brexit-Kampagne hört sich das nicht an. Corbyn hat es zudem bisher vermieden, in einer großen öffentlichen Rede einen Strategiewechsel zu erklären.

Während Corbyn noch überlegt, hat Carmen Cousens sich unterdessen bereits festgelegt. Wenn Labour zur Anti-Brexit-Partei werde, wolle sie wieder Corbyn wählen. Aber auch nur dann.