EU in der Iran-Krise In der Sarif-Falle

Für einen Mann, der auf Krisenmission ist, gibt sich Heiko Maas reichlich wortkarg. Man wolle erst über die Lage in Libyen reden, und "mit allen Seiten" das Gespräch suchen, so der Außenminister, als er am Dienstagmittag in Brüssel seiner Limousine entsteigt. Danach gehe es beim Treffen mit den Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien um den Iran. Sagt es, und verschwindet in das Gebäude am Schuman-Kreisverkehr, in dem der diplomatische Dienst der EU residiert.

Wenn es nach der Zahl der Krisentreffen und eilig anberaumten Telefonate geht, die die Außenminister derzeit abhalten, könnte man fast den Eindruck bekommen, die EU stehe bei der Lösung der aktuellen Krisen mit Iran und in Libyen tatsächlich in der ersten Reihe.

Für Mittwoch früh hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihre Kommissare zu einer Sondersitzung einberufen. Dabei soll es nach Informationen des SPIEGEL allerdings weniger um aktuelle Krisendiplomatie gehen, sondern vor allem darum, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Auswirkungen die sich verschlechternde Sicherheitslage in Nahost auf Flüchtlingsströme oder die Energieversorgung haben könnte.

Und bereits am Freitag wollen sich die Außenminister dann wieder treffen, diesmal nicht nur im kleinen Grüppchen, sondern in ganzer Formation. "Ich frage mich, was das soll", sagt einer von ihnen. "Die EU ist sich in Sachen Iran ja völlig einig: Wir rufen nach Deeskalation, mehr können wir nicht tun".

Einladung nach Brüssel

Immerhin könnte es am Freitag einen Adressaten für diesen Ruf geben, das wäre neu. Denkbar ist, so ist in Brüssel zu hören, dass Irans Außenminister Mohammed Sarif zu dem EU-Ministerkreis hinzustößt. Eine Bestätigung dafür gibt es derzeit nicht, jedoch hatte der neue EU-Chefdiplomat Josep Borrell bereits am Wochenende mitgeteilt, dass er Sarif nach Brüssel eingeladen habe.

Die Visite würden zeigen, dass die Iraner die EU als wichtigen Akteur wahrnehmen, immerhin. Auf der anderen Seite drohen die Europäer womöglich recht peinliche Bilder zu produzieren, wenn sie nun ausgerechnet den Iraner hofieren. "Soweit ich weiß, haben wir den amerikanischen Außenminister nicht eingeladen", sagt ein EU-Diplomat. "Ich kann mir gut vorstellen, wie Trump das interpretiert." Es ist das schwierige Dilemma der EU-Bemühungen: Je mehr sie sich gegenüber Iran um Mäßigung bemühen, desto mehr drohen sie die USA zu vergrätzen.

Andererseits: Immerhin hat die EU nach Teheran noch funktionierende Drähte. Am Sonntag unterrichtete Borrell die EU-Außenminister schriftlich von seinen Bemühungen, den Konflikt einzuhegen. Irans Außenminister habe ihm versichert, "dass Iran nicht weiter eskalieren" wolle, so der EU-Chefdiplomat in dem Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt. Zudem habe Sarif die Meinung geteilt, dass "die Sicherheit in der Region sich weiter verschlechtern würde", wenn das Atom-Abkommen endgültig scheiterte.

Zerschellt der bisher einzige große Erfolg der gemeinsamen Außenpolitik?

Das Atom-Abkommen gilt als bislang einziger großer Erfolg der zaghaft entstehenden gemeinsamen EU-Außenpolitik, entsprechend bitter wäre das endgültige Scheitern des Atom-Deals. Sicher, Iran rückt bereits seit Mai 2018, also seit der einseitigen Kündigung des Abkommens durch die USA, scheibchenweise davon ab. Am Sonntag verkündete Iran nun auch noch, sich künftig nicht mehr an Begrenzungen halten zu wollen, die die Menge oder den Anreicherungsgrad von Uran betreffen. Die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde solle aber weitergehen.

Noch zögert die EU, den Streitbeilegungsmechanismus auszulösen, den das Abkommen vorsieht. An dessen Ende könnten nach einer Einschaltung des UN-Sicherheitsrates die früheren Wirtschafts-Sanktionen wieder in Kraft treten. Hört man Maas zu, könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis es soweit ist. Man werde es nicht einfach "achselzuckend zur Kenntnis nehmen", wenn sich Iran aus dem Abkommen zurückzieht, sagt er. Sichtbare Fortschritte brachte das Treffen mit seinen Kollegen indes erstmal nicht. Es herrsche "große Einigkeit in der Bewertung der Lage und für ein eng abgestimmtes Vorgehen", verlautete aus EU-Diplomatenkreisen bloß.

Auch bei der Krise in Libyen droht die EU ins Hintertreffen zu geraten. Das Problem ist bekannt, die Gemeinschaft ist uneins, mit wem sie es in dem Krisenland halten soll: Die Mehrheit und vor allem Italien bevorzugt die Regierung von Fajis al-Sarradsch, Frankreich dagegen die Miliz von General Chalifa Haftar. In diese unübersichtliche Gemengelage stößt nun die türkische Regierung, die am Wochenende die Entsendung von Truppen in das Bürgerkriegsland beschloss - auf Seiten Sarradschs.

Krisentreffen in Kairo

Am Mittwoch werden die Außenminister Frankreichs, Griechenlands, Zyperns, Italiens und Ägyptens deswegen nun in Kairo zusammenkommen, noch so ein Krisentreffen. In den kommenden Tagen wolle man mit den Konfliktparteien in dem Land reden, sagt Maas in Brüssel. "Libyen ist längst zu einem Ort für einen Stellvertreterkrieg geworden. Das wollen wir nicht länger akzeptieren", sagte der SPD-Politiker.

Die Frage ist, was die EU stattdessen tun will - denn viel mehr als reden kann sie auch hier nicht. Zwar unterstützt die EU die libysche Regierung mit vielen Millionen Euro, doch eine Drohung mit der Kürzung dieser Gelder kommt kaum in Frage. Zu wichtig ist der EU, dass die Libyer Migranten aus Afrika davon abhalten, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen.

Aus ähnlichen Gründen kann die EU auch den Vorstoß der Türkei nur mit Worten bekämpfen. Der Truppeneinsatz "vergrößert unsere Sorge über die Lage in Libyen", sagte Borrell nach dem Treffen mit Maas, dem Briten Dominic Raab, dem Franzosen Jean-Yves Le Drian und dem Italiener Luigi di Maio. "Wir fordern einen Waffenstillstand und ein Ende der Eskalation und der Einmischung von außen."

Ob das aber den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan von seiner Libyen-Aktion abhalten wird, erscheint fraglich. Die Bundesregierung plant schon seit Monaten eine Libyen-Konferenz in Berlin. Man wolle die ausländischen Akteure dabei in die Pflicht nehmen, einen Waffenstillstand und ein Waffenembargo zu akzeptieren, kündigte Maas nun an. Alle sollten einen politischen Prozess unter der Ägide der Vereinten Nationen unterstützen. Die EU sei, man ahnt es, sehr geschlossen.

Auf einen eigentlich für diesen Dienstag geplanten Besuch in Libyen verzichteten Borrell und einige EU-Außenminister übrigens erstmal. Den Grund verriet der EU-Chefdiplomat nach dem Treffen: Die Sicherheitslage in dem Land.