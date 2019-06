Französische Europa-Staatsministerin "Vielleicht wird es Weber, vielleicht auch nicht"

Amélie de Montchalin ist seit März Staatsministerin für Europäische Angelegenheiten im Außenministerium in Paris und in dieser Funktion auch für die deutsch-französischen Beziehungen zuständig. Am vergangenen Dienstag fuhr die 33-Jährige mit Präsident Emmanuel Macron nach Brüssel, um dort mit den anderen Staats- und Regierungschefs über die anstehende Vergabe der EU-Spitzenposten zu beraten.

Dazu gehört auch die umstrittene Nominierung des konservativen Spitzenkandidaten Manfred Weber für den Vorsitz der EU-Kommission. Frankreich lehnt das Auswahlverfahren über das Spitzenkandidatenprinzip ab, bei dem derjenige den Zuschlag erhält, dessen politische Gruppe die meisten Sitze im Parlament hat. Macron besteht darauf, weiterhin im Kreis der Regierungschefs den Kommissionsvorsitzenden zu ernennen. Die Kanzlerin hingegen unterstützt die Kandidatur Manfred Webers. Ein neuer deutsch-französischer Streit zeichnet sich ab.

SPIEGEL ONLINE: Warum mögen Sie eigentlich das Auswahlprinzip der Spitzenkandidaten nicht?

Montchalin: Die Logik, dass derjenige oder diejenige den Posten bekommt, der die meisten Abgeordneten in der Tasche hat, ist nicht mehr plausibel in einem Europa, das sich gerade fundamental verändert. Wir müssen die neuen politischen Kräfte, die sich bei dieser Wahl gezeigt haben, unbedingt integrieren. Es geht jetzt zuallererst um Inhalte, nicht um Namen.

SPIEGEL ONLINE: Und inwieweit spielen Nationalitäten dabei eine Rolle?

Montchalin: Die Besetzung des Kommissionsvorsitzes ist kein Kampf um eine Landesflagge. Welche Frau, welcher Mann ist am besten geeignet, für die anstehenden Projekte in Europa Mehrheiten zu versammeln? Das ist die entscheidende Frage. Wir können jetzt nicht weitermachen wie bisher und Abmachungen treffen, die vor allem zum Ziel haben, eine bestimmte Person als Kommissionvorsitzenden zu bestimmen. Das reicht nicht, um den Wählern in fünf Jahren eine überzeugende Bilanz vorzulegen. Bei dem Mandat, das wir dem Ratspräsidenten Donald Tusk erteilt haben, gab es im übrigen keine Auflagen zu Nationalitäten.

FILIP SINGER/ EPA-EFE/ REX Angela Merkel, Emmanuel Macron: Paritätische Verteilung auf EU-Ebene?

SPIEGEL ONLINE: Aber bei den vier nun zu besetzenden Posten - Kommissionsvorsitz, Rats- und Parlamentspräsidentschaft und Hohe Vertretung für Außen- und Sicherheitspolitik - soll es trotzdem eine Parität geben?

Montchalin: Ja, wie der Präsident schon gesagt hat, wir wünschen uns zwei Frauen und zwei Männer auf diesen Posten und eine paritätische Verteilung, die auch Geographie und Parteienfamilien berücksichtigt.

SPIEGEL ONLINE: Angela Merkel hält bisher an Manfred Weber als Kandidaten fest, wie wollen Sie da zu einer Einigung kommen, nach all den Spannungen, die es im deutsch-französischen Verhältnis in den vergangenen Wochen ohnehin gab?

Montchalin: Ich bin zuversichtlich, das deutsch-französische Verhältnis ist nach wie vor gut, sonst würden die Kanzlerin und der Präsident ja nicht ständig so intensiv und so lange miteinander reden. Beiden ist klar, dass sie zu einer einvernehmlichen Lösung kommen müssten. Es geht hier nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Deutschland, damit hat diese Diskussion nichts zu tun.

SPIEGEL ONLINE: Sie gehören zu den wenigen, die das Verhältnis zwischen Berlin und Paris gerade als gut bezeichnen.

Montchalin: Was ich hier in meiner Zeit im Ministerium festgestellt habe: Man braucht Geduld und Energie in der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Die Entscheidungsprozesse in unseren beiden Ländern sind so unterschiedlich, dass es für die deutsche Seite oft schwierig ist, zu einer schnellen Antwort zu kommen. In Frankreich kann der Präsident manche Entscheidungen im Alleingang treffen, ohne die Zustimmung des Parlaments. Und das alles führt manchmal zu einer gewissen Ungeduld unsererseits und zu, sagen wir, Reibungen zwischen beiden Ländern.

SPIEGEL ONLINE: Und trotzdem funktioniert es immer noch?

Montchalin: Ja, auf vielen Ebenen. Die gemeinsame deutsch-französische Arbeitsgruppe, die für den EU-Gipfel vom 20./21. Juni gemeinsame Pläne für den Kampf gegen den Klimawandel und für die Eurozone formuliert, kommt gerade sehr gut voran. Für den Kommissionsvorsitz brauchen wir noch ein wenig Zeit. Und selbst in Paris weiß niemand, welcher Name am Ende herauskommen wird.

SPIEGEL ONLINE: Vielleicht sogar der von Manfred Weber?

Montchalin: Vielleicht wird es Weber, vielleicht auch nicht.