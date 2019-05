Noch nie zuvor haben rechtspopulistische Parteien den Fortbestand der Europäischen Union in ihrer jetzigen Form so gefährdet wie gegenwärtig. In Ungarn, Frankreich und Italien scharen sich immer mehr Menschen um die EU-Kritiker. Doch neben den Skeptikern gibt es auch viele Menschen, die für die EU kämpfen und von ihr profitieren. Sechs VIDEO-Reporter des SPIEGEL haben sich vor den Europawahlen auf den Weg gemacht, um mit jenen zu sprechen, die die EU befürworten und jenen, die sich von ihr abwenden.

Unsere erste Station ist Ungarn, wo mit Viktor Orbán ein Mann regiert, der das Ende der liberalen Demokratie und der EU, wie wir sie kennen, herbeisehnt. Die 32-jährige Anna Donáth kämpft als Vize-Chefin der neuen pro-europäischen Partei "Momentum" gegen den "Autokraten" Europas - allen Einschüchterungsversuchen und Repressionen der Fidesz-Regierung zum Trotz. Wir haben uns mit der jungen Politikerin in Budapest getroffen, wo sie immer wieder auf die Straße geht, um gegen die repressive Politik des Ministerpräsidenten zu protestieren.

Auch in Italien können die Rechtspopulisten immer wieder mit EU-feindlichen Parolen punkten. Doch es gibt auch jene, die die Vorteile der EU schätzen und diese für sich nutzen. Eine von ihnen ist die Hebamme Silvia Corongiu aus Neapel. Sie hat uns erzählt, warum sie ihre Zukunft nicht in Italien, sondern in Deutschland sieht.

Eigentlich wollen die Briten raus aus der EU, teilnehmen mussten sie bei der Europawahl trotzdem noch einmal. Davon profitiert insbesondere der Mann, der die Briten mit populistischen Reden vor drei Jahren ins Brexit-Chaos geführt hat: Nigel Farage. Er könnte mit seiner neuen "Brexit-Partei" bei der Wahl einen Erdrutschsieg feiern. Doch was begeistert die Menschen an diesem Mann? Wir sind nach Frimley, nordöstlich von London gereist, und haben mit Anhängern von Farage und mit ihm selbst bei einer Wahlkampfveranstaltung gesprochen.

In der nordfranzösischen Stadt Denain gehört die rechtsnationale, EU-feindliche Partei von Marine Le Pen zum Mainstream. Zu ihren Anhängern gehört auch Loïc Dufour - er ist 35 Jahre alt, saß lange im Gefängnis und träumt von einem festen Job. Le Pens Politik gegen Flüchtlinge und die Eliten kommt bei ihm gut an. Aber für Europa ist er trotzdem. Wir haben ihn zwei Tage lang mit der Kamera begleitet.

Wenn Sie erfahren wollen, was diese Menschen über die Europäische Union denken, klicken Sie auf die Fotos.

Neapel: Silvia Corongiu will nach Deutschland auswandern Video Silvia Corongiu paukt jeden Tag stundenlang Deutsch. In der Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland. Denn in Italien gibt es für die junge Hebamme keine Zukunft. Video ansehen Budapest: Anna Donáth kämpft gegen Viktor Orbán Video Die junge Politikerin Anna Donáth will den "Autokraten" Viktor Orbán vom Thron stoßen. Bei der Europawahl könnte ihre Oppositionspartei "Momentum" einen kleinen Erfolg verbuchen. Video ansehen Denain: Loïc Dufour ist Anhänger der rechtsnationalen Marine le Pen Video Im Norden Frankreichs wählen besonders viele Menschen rechtsradikal. Loïc Dufour, 35, war bis vor Kurzem arbeitslos. Er erzählt, warum er Marine Le Pen vertraut - und trotzdem für Europa ist. Video ansehen Frimley: Nigel Farage begeistert die EU-Gegner Video Nigel Farage ist zurück im Rampenlicht: Für seine "Brexit-Partei" macht er im Königreich Stimmung gegen die EU. Seine Anhänger sind euphorisch und trauen ihm alles zu. Video ansehen

Fotos: Andy Rain/ epa-efe/rex; SPIEGEL ONLINE