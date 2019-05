+++ Newsblog zum Wahlsonntag+++ ÖVP ersten Prognosen zufolge klarer Sieger der Europawahl in Österreich

Welche Fraktion dominiert künftig in Brüssel und Straßburg? Schlägt nun endgültig die Stunde der Rechtspopulisten? Was machen die Brexit-Briten? Wie ergeht es der skandalgebeutelten FPÖ in Österreich? Und welche Folgen hat dieser Tag für die Bundesregierung in Berlin? Herzlich willkommen zu unserem Wahl-Newsblog . Viele spannende Fragen gibt es an diesem Sonntag. In den vergangenen Tagen haben die Menschen in den EU-Staaten über ein neues Europaparlament abgestimmt, in Deutschland und den meisten anderen Ländern sind heute die Wahllokale offen. Und eines wollen wir natürlich nicht vergessen: Auch in Bremen ist heute Wahltag. Nach Jahrzehnten droht der SPD in der Bürgerschaft der Absturz auf Rang zwei. Wir halten Sie an dieser Stelle auf über alle Entwicklungen dem Laufenden. Einen Überblick über die Bedeutung der EU-Wahl für Deutschland finden Sie hier . Was in Europa in Zukunft wichtig ist, lesen Sie in dieser Analyse . Und das Wichtigste zur Bremen-Wahl haben wir hier zusammengefasst . 5/26/19 3:14 PM Besonders spannend dürfte an diesem Abend der Ausgang in Österreich sein. Kurz vor den Europawahlen ist die Regierung in der Folge der Ibiza-Affäre um Vizekanzler Heinz-Christian Strache zerplatzt. Laut einer Trendprognose im Auftrag mehrerer österreichischer Medien muss Straches FPÖ tatsächlich mit Verlusten rechen. Die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz liegt in der Erhebung bei 34,5 Prozent (plus 7,5 Prozentpunkte) und wäre damit klarer Sieger der EU-Wahlen in Österreich. Die SPÖ folgt auf Platz zwei. 5/26/19 3:03 PM Eines zeichnet sich schon früh an diesem Sonntag ab: Die Wahlbeteiligung könnte in vielen Ländern steigen . In Deutschland lag die Wahlbeteiligung laut Bundeswahlleiter bis 14 Uhr bei 29,4 Prozent - vor fünf Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt 25,6 Prozent. Auch in Frankreich, Spanien oder Ungarn zeichnet sich eine höhere Beteiligung ab. 5/26/19 2:47 PM Herzlich willkommen in unserem Newsblog! Viele spannende politische Entscheidungen stehen heute an: Allen voran die EU-Wahl mit ihren brisanten Abstimmungen in Großbritannien, Frankreich - und natürlich in Deutschland. Aber auch die Bürgerschaftswahl in Bremen könnte weitreichende Konsequenzen haben - spürbar bis nach Berlin. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Show more Tickaroo Liveblog Software